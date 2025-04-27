Россияне из авиации ударили по Херсону: повреждено медучреждение, есть травмированные

Взрывы в Херсоне прогремели около 10:00 — российские оккупанты с авиации ударили по Днепровскому району. Есть раненые.

Об этом сообщает Херсонская городская администрация.

Взрывы в Херсоне 27 апреля: что известно

На сейчас известно о повреждении жилых домов, учебного и лечебного учреждений.

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В результате вражеского авиаудара повреждены здания учреждения здравоохранения в Днепровском районе. Взрывной волной выбило окна. Информации о раненых там в настоящее время нет.

От взрыва в Херсоне пострадала 81-летняя женщина, она получила минно-взрывную травму и ссадины лица. Женщина находится под наблюдением врачей.

От российского авиаудара также пострадали мужчины 58 и 59 лет — у них минно-взрывная травма и открытые раны головы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Александр Прокудин/Херсонская ОВА

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