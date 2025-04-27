В Белом доме уже готовят планы на следующие 100 дней Трампа ‒ Reuters

На этой неделе президент США Дональд Трамп и его администрация будут докладывать о достижениях первых 100 дней пребывания у власти, а также о следующих 100 днях, где упор будет сделан на торговые сделки и мирные переговоры.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.

У Трампа готовят “торпеды” на следующие 100 дней президентства

Как пишет издание, после стремительных изменений, которые привели в восторг союзников и ошеломили противников, в том числе в таких областях социальной политики, как права трансгендеров, один из чиновников сказал, что у Трампа в запасе есть “торпеды”, но не объяснил, какие именно.

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С момента вступления в должность 20 января Трамп провел масштабные изменения по целому ряду приоритетов внутренней и внешней политики США. Он изменил мировой экономический порядок, введя тарифы, сократил штат федерального правительства и отменил программы разнообразия в государственном и частном секторах.

Он также атаковал научные круги, юридические фирмы и суды.

Однако уже на этой неделе Трамп планирует отправиться в Мичиган на митинг, посвященный 100-дневному рубежу своего пребывания у власти.

Белый дом намерен подчеркнуть свою экономическую концепцию, изгнание нелегальных иммигрантов, изменения во внешней политике и работу Департамента эффективности правительства (DOGE) миллиардера Илона Маска по очистке федеральной бюрократии и сокращению, по его мнению, расточительства.

Празднование этих шагов станет частью широкого победного круга вокруг старта второго срока Трампа, который собеседник Reuters описал журналистам как фантазию консерватора.

— Каждое утро, когда я просыпаюсь, я словно живу в сказочном мире, — сказал он.

В то время как официальные лица Трампа хвалят скорость и масштабность его усилий по перестройке американского общества, критики говорят, что Трамп попирает права граждан и неграждан США, отчуждает союзников и ставит под угрозу превосходство Америки в мире.

Президент Трамп лишил американские университеты финансирования за то, что его администрация считает терпимым отношением к антисемитскому поведению; урезал права трансгендеров; отменил программы многообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в федеральном правительстве и у федеральных подрядчиков. Это оказало широкий эффект на все американское общество.

100 дней Трампа: что планирует делать президент США

По словам чиновника, впереди еще много “торпед под водой”.

В их числе — новые исполнительные меры, ставшие отличительной чертой первых 100 дней Трампа, которые, по словам чиновника, будут продолжаться, как “снежный ком, катящийся вниз по склону”. Он сказал, что администрация все еще работает над запретом на поездки для граждан из нескольких стран.

Суды препятствуют некоторым действиям Трампа, вызывая презрение его союзников и упреки Белого дома в том, что эти судьи препятствуют воле главы исполнительной власти и народа, который его избрал.

Тогда как Трамп будет продолжать вести войну с судами и правительственной бюрократией, которую его команда считает слишком раздутой и не соответствующей его мировоззрению, другой чиновник заявил, что в следующие 100 дней он уделит больше внимания торговым сделкам и мирным переговорам.

В этом году президент начал тотальную торговую войну против многих стран, но затем отложил ответные тарифы, чтобы провести переговоры с отдельными государствами. Его администрация надеется заключить соглашения в течение 90 дней.

Эксперты говорят, что это крайне маловероятно, отмечая, что Трамп еще не заключил ни одной сделки. Его риторика о переговорах, особенно с Китаем, часто расходится с тем, что говорят другие страны.

В следующем месяце президент отправится в длительную зарубежную поездку, посетив Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, и продолжит добиваться мира в войне России с Украиной.

Трамп обещал разрешить этот конфликт в “первый день”, но мир так и не наступил. В субботу президент признал, что президент России Владимир Путин, возможно, не хочет прекращать войну.

Источник : Reuters

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