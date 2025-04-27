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Татьяна Забожко, редактор ленты

В ЦПД объяснили, почему Путин затягивает прекращение огня

Дональд Трамп і Володимир Путін
Фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин сознательно работает против главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом 27 апреля сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

ЦПД – о тактике Путина

Сейчас, отмечает Андрей Коваленко, Москва следит за событиями в Азии.

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– Путин затягивает прекращение огня, чтобы выиграть время, – убежден глава ЦПД.

В частности, утверждает Андрей Коваленко, глава Кремля надеется, что переговоры с Ираном, рост напряжения между Индией и Пакистаном, а также действия Китая в Южнокитайском море (по данным Financial Times, КНР установила контроль над спорным рифом Сэнди-Кей у филиппинского форпоста Титу) рассеют внимание США.

Итак, заключает руководитель ЦПД, Владимир Путин сознательно работает против Дональда Трампа.

Країни Азії на карті

Карта: Google Maps

Напомним, что еще 47 дней назад, 11 марта, Украина согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о тишине в небе, на море и на фронте.

Предлагала украинская сторона сделать полной и продлить тишину, которая могла быть установлена ​​на Пасху.

Украина также предлагала России прекратить удары по меньшей мере по гражданским объектам. Однако все это было отвергнуто РФ, отмечал 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

26 апреля после встречи с главой украинского государства в Ватикане глава Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что Путин, возможно, не хочет прекращать войну, а потому с ним следует бороться с помощью “банковских” или “вторичных санкций”.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Андрей Коваленко

Война в Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, Російська агресія
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