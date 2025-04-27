В ЦПД объяснили, почему Путин затягивает прекращение огня

Президент России Владимир Путин сознательно работает против главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом 27 апреля сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

ЦПД – о тактике Путина

Сейчас, отмечает Андрей Коваленко, Москва следит за событиями в Азии.

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– Путин затягивает прекращение огня, чтобы выиграть время, – убежден глава ЦПД.

В частности, утверждает Андрей Коваленко, глава Кремля надеется, что переговоры с Ираном, рост напряжения между Индией и Пакистаном, а также действия Китая в Южнокитайском море (по данным Financial Times, КНР установила контроль над спорным рифом Сэнди-Кей у филиппинского форпоста Титу) рассеют внимание США.

Итак, заключает руководитель ЦПД, Владимир Путин сознательно работает против Дональда Трампа.

Напомним, что еще 47 дней назад, 11 марта, Украина согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о тишине в небе, на море и на фронте.

Предлагала украинская сторона сделать полной и продлить тишину, которая могла быть установлена ​​на Пасху.

Украина также предлагала России прекратить удары по меньшей мере по гражданским объектам. Однако все это было отвергнуто РФ, отмечал 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

26 апреля после встречи с главой украинского государства в Ватикане глава Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что Путин, возможно, не хочет прекращать войну, а потому с ним следует бороться с помощью “банковских” или “вторичных санкций”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Андрей Коваленко

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