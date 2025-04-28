Когда летние каникулы в Кривом Роге и какой будет их продолжительность

Апрель завершается, а вместе с ним все ощутимее приближается теплая атмосфера лета. Впереди школьников ждут долгожданные летние каникулы — время отдыха, новых открытий и незабываемых приключений.

Факты ICTV выясняли, когда начнутся летние каникулы в Кривом Роге.

Когда летние каникулы в Кривом Роге в 2025 году

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 23 июля 2024 года, учебный год стартовал 2 сентября 2024 года и может продолжаться до 30 июня 2025 года. Однако 30 июня — это не обязательная дата окончания обучения, а предельный срок, до которого школы должны завершить образовательный процесс.

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Точные сроки окончания обучения, дату проведения последнего звонка, продолжительность каникул и другие особенности учебного года определяют сами школы. Это связано с тем, что учреждения общего среднего образования имеют автономию в принятии таких решений.

Такой порядок действует уже много лет, еще задолго до начала полномасштабной войны. Для большинства школ, завершение учебного года в Кривом Роге в 2025 году планируется 30 мая. В этот день прозвучит последний звонок.

От чего зависит дата начала летних каникул в Кривом Роге

В Министерстве образования и науки Украины отмечают, что ответственность за установление графика образовательного процесса и определение даты последнего звонка возложена на педагогические советы учебных заведений. При принятии решения учитываются следующие факторы:

объем материала, который необходимо обработать;

ситуация с безопасностью в регионе;

потребности учеников;

возможности педагогического коллектива.

Таким образом, государство лишь установило конечный предел образовательного процесса, но не заставляет школы учить до 30 июня. Летние каникулы в Кривом Роге в 2025 году начнутся с июня для большинства школ, а последний звонок прозвучит 30 мая.

В некоторых криворожских школах уже согласовали, что работа летних образовательных лагерей начнется со 2 июня, то есть с понедельника.

Обучение в июне: что ожидать

Месяц июнь может быть использован школами для проведения различных образовательных мероприятий, если это нужно. Среди возможных форматов:

завершение учебной программы;

консультации для учеников;

реализация проектов;

индивидуальные или групповые занятия;

участие в летних образовательных лагерях или учебных экскурсиях.

Такие мероприятия направлены на поддержку учеников и помощь в преодолении учебных пробелов, вызванных войной. Однако их проведение остается на усмотрение школы.

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