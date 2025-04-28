Летние каникулы в Киеве: даты начала отдыха

Даты начала летних каникул определены постановлением Кабинета Министров Украины №841 от 23 июля 2024 года, которое также устанавливает дату завершения учебного года — 30 июня 2025 года. Но школы могут самостоятельно устанавливать дату начала летнего отдыха.

Факты ICTV узнавали, когда в школах Киева начнутся летние каникулы.

Когда начнутся летние каникулы в Киеве в 2025 году

Завершение учебного года в Киеве в 2025 году состоится 30 мая. После этого ученики еще продолжат обучение в течение июня для завершения программ, ликвидации академических задолженностей или подготовки к экзаменам.

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По рекомендациям Киевской городской власти второй семестр продлится до 30 мая 2025 года. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что для преодоления возможных образовательных потерь и разрывов новый учебный год предусматривает не только проведение уроков, но и организацию дополнительных занятий, индивидуальных и групповых консультаций, учебных экскурсий, проектной деятельности и других мероприятий.

Так что продолжительность летних каникул в 2025 году не изменится. Летние каникулы в Киевской области продлятся ориентировочно три месяца — с 1 июня по 31 августа. Это стандартный срок, который не изменился по сравнению с предыдущими годами.

Особенности организации каникул в условиях военного положения

В связи с военным положением и возможными перебоями с электроснабжением, отдельные школы могут корректировать даты и продолжительность каникул, учитывая текущую ситуацию. Это означает, что в некоторых учебных заведениях даты начала и завершения каникул могут быть изменены. Педагогические советы школ принимают эти решения.

После завершения обучения школьников ждут приятные события: младшие ученики будут отдыхать в пришкольных лагерях, девятиклассники получат аттестаты о базовом среднем образовании, а одиннадцатиклассники продолжат сдачу национального мультипредметного теста (НМТ).

Источник : КГГА

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