Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 9-м выпуске – на кухне с фан-базой и победителями
Срочно
Массированная атака на Киев: погибших уже 12, пострадавших — 90
Что советская власть скрывала о Чернобыльской катастрофе: 5 неизвестных фактов
Близкие к Кремлю аналитики признали, что экономика РФ перешла к рецессии
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 28 апреля: ликвидировано 1160 оккупантов и три десятка артсистем

Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 28 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1160 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 160-е сутки полномасштабной войны превысили 949 тыс.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 28 апреля 2025

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 949800 (+1160) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 10723 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22338 (+13) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 27038 (+31) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1373 (+0) ед,
  • средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1145 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft – 370 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 34083 (+72),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3196 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 46292 (+105) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 3860 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 160-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
РФ пытается ввести в заблуждение США относительно мира, нужно давление – Зеленский
Володимир Зеленський

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь