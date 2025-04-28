Потери РФ на 28 апреля: ликвидировано 1160 оккупантов и три десятка артсистем

Потери врага на 28 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1160 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 160-е сутки полномасштабной войны превысили 949 тыс.

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Потери РФ на 28 апреля 2025

личного состава / personnel ‒ около/ about 949800 (+1160) человек / persons,

танков / tanks ‒ 10723 (+4) ед,

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22338 (+13) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 27038 (+31) ед,

РСЗО / MLRS – 1373 (+0) ед,

средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1145 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 370 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 34083 (+72),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3196 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,

подводные лодки / submarines ‒ 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 46292 (+105) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 3860 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 160-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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