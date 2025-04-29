Когда будут выходные в 2025 году: перечень праздников
В Украине в 2025 году общее количество рабочих дней при пятидневной неделе составит 251, при шестидневной — 303. Отдыхать большинство украинцев будут в субботу и воскресенье.
Давайте узнаем, когда будут нерабочие дни в 2025 году — подробнее читайте в материале Фактов ICTV.
Выходные в 2025 году в Украине: перечень праздничных дней
Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), праздничные и памятные дни в Украине в 2025 году приходятся на:
- 8 марта — Международный женский день (пока официального решения о полной отмене 8 марта как Международного женского дня нет);
- 1 мая — День труда;
- 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 28 июня — День Конституции Украины;
- 15 июля — День Украинской Государственности;
- 24 августа — День Независимости Украины;
- 1 октября — День защитников и защитниц Украины.
Выходные в 2025 году также должны быть во время религиозных праздников, в частности:
- Пасха — 20 апреля (воскресенье);
- Троица — 8 июня (воскресенье);
- Рождество Христово — 25 декабря (четверг).
Однако в период действия военного положения нормы статьи 73 согласно закону № 2136-IX от 15 апреля 2022 года с учетом изменений, внесенных законом № 2352-IX от 1 июля 2022 года, не применяются.
То есть раньше, если праздничный день совпадал с выходным, выходной переносился на следующий после праздничного. Но после введения военного положения на территории Украины эти нормы трудового законодательства не применяются.
Какие будут рабочие дни в 2025 году, а в какие дни украинцы будут отдыхать — вправе решать работодатель.