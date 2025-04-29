Когда будут выходные в 2025 году: перечень праздников

В Украине в 2025 году общее количество рабочих дней при пятидневной неделе составит 251, при шестидневной — 303. Отдыхать большинство украинцев будут в субботу и воскресенье.

Давайте узнаем, когда будут нерабочие дни в 2025 году — подробнее читайте в материале Фактов ICTV.

Выходные в 2025 году в Украине: перечень праздничных дней

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), праздничные и памятные дни в Украине в 2025 году приходятся на:

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8 марта — Международный женский день (пока официального решения о полной отмене 8 марта как Международного женского дня нет);

1 мая — День труда;

8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне;

28 июня — День Конституции Украины;

15 июля — День Украинской Государственности;

24 августа — День Независимости Украины;

1 октября — День защитников и защитниц Украины.

Выходные в 2025 году также должны быть во время религиозных праздников, в частности:

Пасха — 20 апреля (воскресенье);

Троица — 8 июня (воскресенье);

Рождество Христово — 25 декабря (четверг).

Однако в период действия военного положения нормы статьи 73 согласно закону № 2136-IX от 15 апреля 2022 года с учетом изменений, внесенных законом № 2352-IX от 1 июля 2022 года, не применяются.

То есть раньше, если праздничный день совпадал с выходным, выходной переносился на следующий после праздничного. Но после введения военного положения на территории Украины эти нормы трудового законодательства не применяются.

Какие будут рабочие дни в 2025 году, а в какие дни украинцы будут отдыхать — вправе решать работодатель.

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