Луис Антонио Гоким Тагле: что известно о филиппинском куриальном кардинале

21 апреля 2025 года в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта умер Папа Римский Франциск. Сейчас идет активное обсуждение кандидатов на пост главы Католической церкви.

Согласно графику на платформе децентрализованных предсказаний Polymarket среди лидеров оказались:

Пьетро Паролин (итальянский кардинал, ватиканский дипломат, госсекретарь Ватикана) — 27%;

Луис Антонио Тагле (филиппинский куриальный кардинал) — 20%;

Питер Турксон (Ганский кардинал Римско-Католической церкви) — 16%.

Маттео Зуппи (итальянский прелат Католической Церкви) — 13%;

Кто такой Луис Антонио Тагле, какова его биография и чем известен потенциальный преемник Папы Римского — читайте в материале Фактов ICTV.

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Луис Антонио Гоким Тагле: биография

Луис Антонио Гоким Тагле — филиппинский куриальный кардинал, который является одной из самых влиятельных религиозных фигур в Азии. Его также называют азиатским Франциском из-за личной простоты и сосредоточенности на бедных. Его принципы также отражают жизнь и папство Папы Франциска.

Родился кардинал 21 июня 1957 года (67 лет) в городе Манила, на Филиппинах. Он был старшим ребенком очень набожных католических родителей. С детства Тагле находился под глубоким влиянием иезуитов.

Он получил степень бакалавра и магистра в Университете Атенео де Манила, принадлежащем этому ордену. Оттуда Луис Антонио направился в Соединенные Штаты Америки, где завершил докторскую диссертацию в Католическом университете Америки в Вашингтоне, округ Колумбия, под руководством ученого Второго Ватиканского Собора Джозефа Комончака.

Когда Тагле вернулся на родину, его быстро признали восходящей звездой как на Филиппинах, так и в Азиатской католической церкви.

Луис Антонио Гоким Тагле: что известно о профессиональном пути

В 1997 году Папа Иоанн Павел II назначил Тагле в Международную богословскую комиссию, совещательный орган Ватикана, в состав которого входят некоторые из самых авторитетных богословов церкви. На этой должности он работал вместе с тогдашним президентом комиссии, кардиналом Йозефом Ратцингером, будущим Папой Бенедиктом.

После нескольких лет приходского служения Тагле быстро поднялся по карьерной лестнице филиппинской церкви. Сначала он был ректором семинарии и постепенно дорос до сана епископа епархии Имус (с 2001 по 2011 годы). Также он был назначен архиепископом столицы Манилы.

Луис Антонио Гоким Тагле занимал следующие должности:

Епископ Имуса — с 22 октября 2001 года по 13 октября 2011 года.

Архиепископ Манилы — с 13 октября 2011 года по 8 декабря 2019 года.

Префект Конгрегации евангелизации народов — с 8 декабря 2019 года по 5 июня 2022 года.

Про-префект секции евангелизации Дикастерии по Евангелизации — с 5 июня 2022 года.

Кардинал-священник с титулом церкви Сан-Феличе-де-Канталыче-а-Ченточелле — с 24 ноября 2012 года по 1 мая 2020 года.

Кардинал-епископ с титулом церкви Сан-Феличе-де-Канталыче-а-Ченточелле — с 1 мая 2020 года.

Эти факторы делают Тагле самым вероятным кандидатом на должность первого в истории Папы Римского из Азии.

Кардинал Тагле получил следующие награды:

Орден Святого Гроба Господня Иерусалимского:

Большой крест — 24 ноября 2012 года;

Командор со звездой — 22 сентября 2010 года.

Известно, что Тагле принимал Франциска во время визита Папы Римского на Филиппины в 2015 году, что стало выдающимся событием для католической церкви. Последняя месса Франциска в Маниле собрала более 6 млн. католиков, что считается крупнейшим папским событием в истории.

Регулярное присутствие Тагле на Синоде епископов (трех во времена папства Бенедикта XVI и трех во времена Франциска) дало ему возможность познакомиться со многими прелатами со всего мира, а кардиналам с ним.

Итак, Луис Антонио Гоким Тагле является известной личностью, который занимал много значимых должностей, что может предоставить ему существенное преимущество в конклаве.

Избрание нового Папы (конклав) начнется 7 мая.

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