Атака на Днепропетровщину: погибла 12-летняя девочка, 6-летняя – пострадала
Один ребенок погиб, еще один – среди пострадавших после ночной атаки на Губинисскую общину Днепропетровской области.
Атака на Днепропетровскую область 29 апреля: что известно
На протяжении ночи российские войска атаковали Днепропетровскую область ударными и FPV-дронами, сбрасывали корректируемые авиабомбы, открывали огонь из артиллерии.
Защитники неба уничтожили семь беспилотников, однако во время атаки на Губинисскую общину Самаровского района не удалось предотвратить трагедию.
Там вражеский БпЛА попал в жилой дом, частично его разрушив.
Под завалами оказались дети.
Местные жители самостоятельно вытащили 12-летнюю девочку, но по дороге в больницу она скончалась.
Шестилетнюю девочку достали уже спасатели и передали медикам.
Родители девочек, которые также пострадавшили во время атаки, от госпитализации отказались.
В Славянской общине Синельниковского района из-за удара БпЛА загорелось аграрное предприятие.
Оперативные службы еще выясняют последствия удара КАБом по Великомихайловской общине Синельниковского района.
После артиллерийского обстрела и удара FPV-дронами по Никопольскому району повреждена инфраструктура, два частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередачи.
В больнице в состоянии средней тяжести находится раненая 47-летняя женщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 161-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сергей Лысак, ГСЧС Украины
Фото: Сергей Лысак