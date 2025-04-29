Атака на Днепропетровщину: погибла 12-летняя девочка, 6-летняя – пострадала

Один ребенок погиб, еще один – среди пострадавших после ночной атаки на Губинисскую общину Днепропетровской области.

Атака на Днепропетровскую область 29 апреля: что известно

На протяжении ночи российские войска атаковали Днепропетровскую область ударными и FPV-дронами, сбрасывали корректируемые авиабомбы, открывали огонь из артиллерии.

Защитники неба уничтожили семь беспилотников, однако во время атаки на Губинисскую общину Самаровского района не удалось предотвратить трагедию.

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Там вражеский БпЛА попал в жилой дом, частично его разрушив.

Под завалами оказались дети.

Местные жители самостоятельно вытащили 12-летнюю девочку, но по дороге в больницу она скончалась.

Шестилетнюю девочку достали уже спасатели и передали медикам.

Родители девочек, которые также пострадавшили во время атаки, от госпитализации отказались.

В Славянской общине Синельниковского района из-за удара БпЛА загорелось аграрное предприятие.

Оперативные службы еще выясняют последствия удара КАБом по Великомихайловской общине Синельниковского района.

После артиллерийского обстрела и удара FPV-дронами по Никопольскому району повреждена инфраструктура, два частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередачи.

В больнице в состоянии средней тяжести находится раненая 47-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 161-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сергей Лысак, ГСЧС Украины

Фото: Сергей Лысак

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