Оккупанты на Харьковщине изменили тактику и стремятся окружить Харьков — The Guardian

Военные армии РФ хотят расширить плацдарм на правобережье реки Оскол и стремятся окружить Харьков.

Об этом пишет The Guardian, которые сделали репортаж из Харьковской области.

Бои в Харьковской области: россияне хотят окружить Харьков

В материале говорится о том, что бои идут по обоим берегам реки Оскол, где на правой стороне враг хочет расширить свой небольшой плацдарм, недалеко от поселка Двуречная Купянского района.

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— Их цель — захватить трассу Р79, ведущую к железнодорожному узлу Купянск, сразу на юг, а затем окружить Харьков, второй по величине город Украины, — пишет издание.

Капитан 1 бригады оперативного назначения Буревой Нацгвардии по имени Сергей рассказал изданию, что украинские силы стремятся не дать оккупантам переправиться через Оскол.

— Мы делаем это, стреляя по их логистике в тылу, — говорит военный.

Как объясняет Сергей, за последние два месяца враг из-за больших потерь уменьшил попытки переправить подкрепление через реку. Те понтонные переправы, которые возводятся россиянами, быстро уничтожаются украинскими защитниками, как и техника оккупантов.

Другой украинский военнослужащий Юрий говорит, что трупы российских оккупантов “лежат повсюду”.

Вместе с тем, армия РФ меняет тактику, говорит Сергей. В комментарии The Guardian он сообщил, что россияне больше не используют большие колонны, а отправляют группы пехоты на передовую не только при поддержке боевых бронированных машин, но и на мотоциклах, квадроциклах, гольф-карах и гражданских авто.

— Часто они занимают позицию. Мы контратакуем и отбиваем ее. Это туда-сюда. Нет существенного продвижения, — рассказал он.

Местные жители Харьковщины

Поселок Двуречная, возле которого идут бои, превращен в руины, говорят журналисты The Guardian, которые побывали на месте. Местные жители здесь — те, что еще остались — говорят о зверствах россиян, которые убивали гражданских, которые прятались в подвалах.

Мэр Купянска Андрей Беседин рассказывает, что район находится под регулярными обстрелами, а на левом берегу Оскола до сих пор находится около 750 жителей. Несмотря на отсутствие воды, газа, связи и медицинской помощи, люди все равно отказываются выезжать.

В материале The Guardian говорится о том, что по мнению некоторых военных ВСУ, оккупанты летом могут начать большое наступление.

Один из бойцов рассказал, что россияне “берут то, что могут получить”, как только видят слабость в украинской обороне. И несмотря на медленное продвижение врага, оно все же “ощутимо”.

— Наш план на местном уровне — убить как можно больше из них, пока у них не останется никого, кого можно было бы бросить против нас, — рассказал изданию военный.

Напомним, битва за левый берег Купянского района продолжается с сентября 2024 года, а центром, к которому стремятся дойти россияне является сам Купянск — важный логистический хаб.

Источник : The Guardian

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