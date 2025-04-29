Зачем Путин объявил “перемирие” ко Дню победы: версии ISW

Президент РФ Владимир Путин не расценивает объявленное им так называемое перемирие ко Дню победы как серьезный шаг к установлению прочного мира в Украине.

Такое предположение озвучили аналитики Института изучения войны (ISW).

ISW – о цели путинского перемирия на День победы

Американские специалисты отмечают: своим трехдневным “перемирием” Путин демонстрирует отказ от любого прекращения огня, кроме того, что способствует его военным усилиям.

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В частности, односторонне объявленным “перемирием” на День победы, как и “перемирием” на Пасху, убеждены аналитики, глава Кремля добивается информационных и боевых преимуществ в Украине.

Такие путинские “перемирия”, отмечают в ISW, противоречат цели президента США Дональда Трампа, который добивается, чтобы прекращение огня стало предпосылкой к долгосрочному и устойчивому мирному соглашению в Украине.

– Представляется, что Путин объявляет прекращение огня во время религиозных и военных праздников, чтобы заставлять Украину соглашаться на российские “предложения”, чтобы не казаться неуступчивыми в глазах западных партнеров, – считают эксперты.

К тому же, продолжают в Институте изучения войны, таким односторонним объявлением прекращением огня Путин может отвлекать внимание от того, что до сих пор не согласился на мартовское предложение Соединенных Штатов о 30-дневной тишине.

Кроме того, такими короткими “перемириями” президент РФ может поддерживать иллюзию заинтересованности в мирных переговорах, сохраняя при этом полный контроль над условиями и сроками любых соглашений о прекращении огня.

“Перемирием” на Пасху, напоминают в ISW, российские войска воспользовались для обстрелов и разведки украинских позиций на передовой, а также для уничтожения техники вдоль линии фронта ради подготовки к своим будущим атакам.

Поэтому с объявлением “перемирия” на День победы, предполагают аналитики, россияне могут преследовать такую же цель.

– Путин, вероятно, рассчитывает, что во время “перемирия” на День Победы российские войска смогут отдохнуть перед будущей активностью на передовой. Кроме того, это будет гарантировать, что Украина не нанесет никаких ударов по России оружием дальнего радиуса, пока там будут отмечать День победы, – утверждают аналитики.

К тому же, уверенны эксперты, нечеткие условия объявленного Путиным “перемирия” на День победы, так же как и “перемирие” на Пасху, которые также не предусматривали никаких механизмов мониторинга, россияне используют, чтобы снова “завалить” информационное пространство необоснованными заявлениями о нарушении прекращения огня Украиной.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 161-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ISW

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