Стипендии курсантам вузов, ВВК и старт основной сессии НМТ: что изменится с 1 мая

В мае 2025 года вырастут стипендии курсантов военных вузов, а для мужчин, которые ранее относились к категории ограниченно пригодных, сократят сроки прохождения базовой общей военной подготовки.

В середине месяца стартует основная сессия НМТ, в большинстве украинских школ в конце мая прозвучит последний звонок.

Об этих и других важных изменениях, которые ожидают украинцев с 1 мая 2025 года, читайте на Фактах ICTV.

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Тарифы на коммуналку в мае 2025 года

Несмотря на завершение отопительного сезона, с 1 мая не предполагается повышение тарифов на коммунальные услуги, как и обещали в правительстве.

В частности, цена на газ останется неизменной для населения как минимум до мая 2026 года — по крайней мере для клиентов Нафтогаза.

То есть большинство украинцев еще в течение года будут платить 7,96 грн за кубометр.

Тариф на электроэнергию в мае также не изменится и составит 4,32 грн за кВт-час.

А владельцы двухзонных счетчиков с 23:00 до 07:00 могут сэкономить: в это время цена вдвое меньше — 2,16 грн за кВт-час.

Не планируется в мае на уровне государства и повышение тарифов на водоснабжение.

Субсидии: что изменится с 1 мая

С 1 мая по 30 сентября в Украине рассчитывается субсидия на неотопительный сезон. Обычно это происходит автоматически, однако некоторым категориям граждан необходимо повторно подать заявление лично, онлайн на портале Пенсионного фонда или же через Дію.

Это касается тех:

кто арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммуналку;

у кого зарегистрированы внутренне перемещенные лица;

домохозяйств, где живет меньше людей, чем зарегистрировано;

лиц, которым в отопительный период назначили нулевую субсидию.

Даже если заявление подано в течение мая или июня, субсидия назначается с начала неотопительного периода.

Пенсии с 1 мая: будет ли повышение

В мае на надбавки к пенсии могут рассчитывать пенсионеры, достигшие определенного возраста.

То есть выплаты увеличатся у тех, кому в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет, однако основная пенсия не должна превышать 10 340,35 грн.

Размер возрастной надбавки:

570 грн — для лиц в возрасте от 80 лет;

456 грн — для тех, кому исполнилось от 75 до 79 лет;

300 грн — для лиц в возрасте от 70 до 74 лет.

Компенсационные выплаты автоматически пересчитываются при достижении пенсионером соответствующего возраста.

Кроме того, до конца мая пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, имеют право на дополнительные выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН.

Однако для получения такой выплаты есть несколько условий, одно из них — пенсия должна быть не более 3 250 грн.

Стипендия для курсантов военных вузов

Постановлением Кабмина от 11 апреля №455 увеличивается денежное обеспечение курсантов высших военных учебных заведений.

Таким образом правительство выполнило обещание о повышении стипендий будущим офицерам, которое планировали еще с марта.

Что изменится с 1 мая:

стипендия курсантов вырастет до около 8 тыс. грн;

отличники выпускного курса и те, кто проходит стажировку, смогут получать до 20 100 грн (как военнослужащие по контракту).

До мая курсанты получали денежное обеспечение в размере от 2 880 грн до 3 145 грн.

Повышение пройдет за счет увеличения должностных окладов и установления надбавок, в частности по результатам экзаменационных сессий. Финансирование выплат будет осуществляться из госбюджета.

Сокращение срока базовой подготовки для “ограниченно пригодных”

С 1 мая для украинцев, которые ранее относились к категории ограниченно пригодных, сокращается срок прохождения базовой общей военной подготовки (БОВП).

Эти военные, согласно решению военно-врачебной комиссии, должны проходить службу исключительно в тыловых частях.

Обновленная программа обучения для указанной категории предусматривает:

сокращение срока подготовки с 45 суток до одного месяца (30 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

По этой программе БОВП будут обучаться военные, которые будут служить в частях обеспечения, подразделениях охраны, ТЦК и СП, военных вузах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

Изменения коснутся как военнослужащих, которые только призваны на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или проходит ее повторно.

Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВВК

Закон отменил статус ограниченной пригодности, поэтому украинцы, которые получили его до 4 мая 2024 года, должны до 5 июня 2025-го (включительно) повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Для этого нужно через приложение Резерв+ или лично в ТЦК получить направление на ВВК, пройти комиссию в медучреждении и по ее результатам получить новое решение — пригоден или непригоден.

В запасе есть еще целый месяц, но медлить не стоит, говорят в Минобороны.

Два новых типа отсрочек в Резерв+

До 8 мая в приложении Резерв+ должны появиться два новых типа отсрочек для военнообязанных, сообщила в эфире телемарафона Єдині новини заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, первый тип отсрочек — для лиц с временной непригодностью к службе сроком от 6 до 12 месяцев.

— Это один из чувствительных запросов, которые мы получали. Такая отсрочка предоставляется на основании заключения ВВК. Второй тип — для граждан, у которых муж или жена находится на службе, а также есть ребенок в возрасте до 18 лет, — пояснила она.

Черногоренко также сообщила, что летом в Резерве+ появится возможность оплатить штраф за нарушение правил воинского учета со скидкой 50%.

Основная сессия НМТ и регистрация на дополнительную

14 мая начнется основная сессия национального мультипредметного теста, которая продлится до 25 июня.

После 4 мая для зарегистрированных участников появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашения, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Из соображений безопасности эта информация не обнародуется публично.

Те из выпускников, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии, могут пройти тестирование во время дополнительной — с 14 по 25 июля.

Регистрация на дополнительную сессию НМТ предусмотрена 9-14 мая, а внести изменения в регистрационные данные можно будет до 19 мая.

Последний звонок в школах

В 2025 году последний звонок в большинстве школ прозвучит 30 мая, хотя, согласно постановлению Кабмина, учебный год может длиться до 30 июня.

Однако эта дата — лишь предельный срок, до которого учебные заведения имеют право завершить образовательный процесс.

Конкретные даты окончания обучения, проведения последнего звонка, график каникул и другие особенности структуры учебного года устанавливаются не правительством, а самими школами.

Кстати, в школах Киева последний звонок прозвучит 31 мая, поскольку они не прекращали образовательный процесс, не меняли сроки каникул и не корректировали структуру учебного года, а работали по образовательным программам, одобренным педагогическими советами.

Временные ограничения в пункте пропуска Шегини

В пункте пропуска Шегини на границе Украины с Польшей ориентировочно до 10 мая будут действовать временные ограничения на выезд для легковых транспортных средств.

22 апреля здесь начались ремонтно-реконструкционные работы, поэтому не работает одна из полос на выезд.

Во избежание очередей пограничники советуют выбирать менее загруженные пункты пропуска: Рава-Русская, Грушев, Угринов, Смильница или Нижанковичи.

Биоэтанол в бензине: как это скажется на стоимости

В мае вступает в силу закон, который обязывает добавлять жидкое биотопливо (не менее 5%) к автомобильному бензину.

Среди основных преимуществ такого решения — снижение вредных выбросов, поддержка отечественного производства и укрепление энергетической независимости страны.

Эксперты говорят, что бензин Е5 может оказаться дороже. Европейские производители преимущественно выпускают Е10, который является стандартом в большинстве восточноевропейских стран.

Для производства Е5 им нужны отдельные мощности, что приводит к дополнительным затратам, однако майское падение цен на нефть, вероятно, может частично компенсировать эту разницу, сделав ее незаметной.

Изменение требований к светофорам

С 1 мая в Украине вступает в силу новый стандарт ГСТУ 4092:2024, предусматривающий обновление требований к установке светофоров.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий еще в ноябре прошлого года объяснил, что принципиально серьезных отличий нет.

Среди основных изменений:

стрелки на линзах светофоров будут шевронные;

цвет зеленого сигнала светофора будет более насыщенным, приведенным к европейским стандартам;

велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм для велосипедных дорожек и размещения справа от дороги и линзой 200 мм, если светофор размещен над дорогой;

общие велопешеходные светофоры;

таймер обратного отсчета времени как на пешеходных, так и транспортных светофорах.

По его словам, речь идет не о замене всех старых светофоров, а лишь о стандартах для будущих реконструкций и строительства дорог.

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