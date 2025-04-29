В нескольких селах Днепропетровщины принудительно эвакуируют семьи с детьми

В нескольких населенных пунктах Днепропетровской области, расположенных вблизи границы с Донетчиной, с 25 апреля объявили обязательную эвакуацию. Семьи с детьми будут вывозить принудительно.

Об этом 28 апреля сообщили на сайте Межевской поселковой территориальной общины.

— По распоряжению главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака с 25 апреля объявлена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми или детей с их законными представителями, — говорится в сообщении.

Откуда будут эвакуировать

Обязательную эвакуацию будут проводить в населенных пунктах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной общины, а именно в селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка.

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Семьи будут вывозить по предварительному согласованию даты и времени выезда, для эвакуации необходимо зарегистрироваться в сборном пункте в поселке Межевая.

С собой нужно иметь:

документы;

деньги;

банковские карты;

медикаменты;

запасы воды и пищи на несколько дней;

мобильный телефон и зарядное устройство к нему;

теплую одежду, сменную обувь и другие необходимые вещи.

Источник: Межевская ПТГ

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