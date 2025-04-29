В нескольких селах Днепропетровщины принудительно эвакуируют семьи с детьми
В нескольких населенных пунктах Днепропетровской области, расположенных вблизи границы с Донетчиной, с 25 апреля объявили обязательную эвакуацию. Семьи с детьми будут вывозить принудительно.
Об этом 28 апреля сообщили на сайте Межевской поселковой территориальной общины.
— По распоряжению главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака с 25 апреля объявлена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми или детей с их законными представителями, — говорится в сообщении.
Откуда будут эвакуировать
Обязательную эвакуацию будут проводить в населенных пунктах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной общины, а именно в селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка.
Семьи будут вывозить по предварительному согласованию даты и времени выезда, для эвакуации необходимо зарегистрироваться в сборном пункте в поселке Межевая.
С собой нужно иметь:
- документы;
- деньги;
- банковские карты;
- медикаменты;
- запасы воды и пищи на несколько дней;
- мобильный телефон и зарядное устройство к нему;
- теплую одежду, сменную обувь и другие необходимые вещи.
Источник: Межевская ПТГ