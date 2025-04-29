Украина предлагает расширить сотрудничество в сфере безопасности в формате Триморья — Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности стран Триморья. Он отметил уникальный опыт Украины в противодействии военным, кибер- и инфраструктурным угрозам.

Украина готова делиться знаниями и наработками с партнерами, заявил глава государства во время выступления на саммите.

Украина будет помогать знаниями и опытом

— Война научила нас не только восстанавливаться после ракет и бомб, но и противостоять кибератакам. Украина имеет уникальные знания и опыт, и мы готовы ими делиться, — сказал президент.

Зеленский отметил необходимость создания совместных планов действий для защиты энергетической инфраструктуры, особенно вблизи российских границ.

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Он подчеркнул важность разработки резервных маршрутов для энергосетей, трубопроводов и систем связи, чтобы каждая страна могла помочь другим в случае чрезвычайной ситуации.

Особое внимание глава государства уделил потребности в улучшении транспортной логистики между странами региона.

— Нашему региону нужны лучшие логистические связи. Черное море, как и Балтийское, должно помогать странам в кризисной ситуации. И все мы должны иметь быстрый доступ к Адриатическому морю — на случай, если что-то произойдет в регионе, — отметил он.

Зеленский призвал усилить давление на Россию

Президент подчеркнул, что достижение мира — это общее дело. Длительный мир возможен только в условиях единства и скоординированных действий всех стран.

Также Зеленский призвал сохранять международное давление на Россию.

— Каждый может сделать свой вклад, чтобы достичь полного и безусловного прекращения огня хотя бы на 30 дней. Это может стать основой для настоящей дипломатии. Мы хотим, чтобы эта война завершилась справедливо — без вознаграждений для Путина и без единого клочка земли, — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил за поддержку Украины в сфере обороны и инвестиций в военную промышленность и отметил, что построенное сейчас оборонное производство будет служить на пользу всем партнерам.

Угроза со стороны РФ и Беларуси

Отдельно глава государства предупредил о возможных угрозах с территории Беларуси.

— Этим летом Россия готовит что-то в Беларуси, прикрываясь учениями. Именно так она обычно начинает атаки. Но куда на этот раз — Украина? Литва? Польша? Мы все должны быть готовы, — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина открыта к сотрудничеству. Вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба, который присутствует на саммите, готов представить ключевые инфраструктурные проекты.

Украинская разведка, по словам президента, готова делиться с партнерами информацией об угрозах в регионе.

Президент предложил активизировать взаимодействие между советниками по вопросам безопасности, чтобы каждая страна могла присоединиться к дипломатическим усилиям для завершения войны.

— Нам нужно стоять вместе не только политически, но и в практическом смысле, чтобы защитить себя от реальных вызовов, — подчеркнул президент.

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