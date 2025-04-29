Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 29 апреля превысили 950 тысяч: уничтожено еще 1060 оккупантов
Потери врага на 29 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 161-е сутки полномасштабной войны превысили 950 тыс.
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Потери РФ на 29 апреля 2025
- личного состава / personnel ‒ около/ about 950860 (+1060) человек / persons,
- танков / tanks ‒ 10728 (+5) ед,
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22352 (+14) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 27080 (+42) ед,
- РСЗО / MLRS – 1373 (+0) ед,
- средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1146 (+1) ед,
- самолетов / aircraft – 370 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 34177 (+94),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3196 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 46432 (+140) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 3860 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 161-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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