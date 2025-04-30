Cибига: переговоры возможны только после длительного перемирия со стороны РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов к мирным переговорам в любом формате, как только Россия продемонстрирует настоящую готовность к длительному прекращению огня.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Украина готова к мирному соглашению с РФ

Украина подтверждает свою открытость к дипломатическому решению войны, однако ожидает не деклараций, а реальных шагов от Кремля.

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— Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к «мирному популизму» или кратковременному пропагандистскому прекращению огня ради парада 9 мая, — подчеркнул Сибига.

Сибига подчеркнул, что сигналом для начала переговоров должно стать как минимум 30-дневное прекращение боевых действий.

— Россия может продемонстрировать настоящую готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня минимум на 30 дней. Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы, — сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина призывает Россию прекратить спекуляции на теме мира и перейти к конкретным действиям.

— России пора перестать говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и длительное прекращение огня. Когда прекратится огонь, могут начаться переговоры — в любом формате, который принесет мир, — подытожил Сибига.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил новое так называемое перемирие в войне против Украины, которое продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

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