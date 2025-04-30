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Когда придет приглашение на НМТ-2025 и как узнать дату и время проведения тестирования

запрошення на нмт 2025
Фото: Depositphotos

Для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) абитуриенты получат приглашения, которые будут содержать информацию о дате, времени и месте проведения тестирования. Они будут доступны в персональных кабинетах участников на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Как узнать место дату и время проведения НМТ-2025 и когда придет приглашение — читайте в материале Фактов ICTV.

Приглашение на НМТ-2025: когда придет и где смотреть

Регистрация на НМТ в 2025 году началась 6 марта. Приглашения на основную сессию тестирования будут размещены в персональных кабинетах участников не позднее чем за десять календарных дней до начала тестирования.

Сейчас смотрят

Поскольку основная сессия НМТ запланирована на период с 14 мая по 25 июня 2025 года, ожидается, что приглашения станут доступными для загрузки с 4 мая 2025 года. То есть участники основной сессии НМТ получат приглашения после 4 мая. Приглашение на дополнительную сессию тестирования поступающие получат после 11 июля 2025 года.

Напоминаем, что проведение тестирования запланировано на период:

  • 14 мая — 25 июня — основная сессия НМТ;
  • 14 июля — 25 июля — дополнительная сессия НМТ.

Результаты НМТ-2025 будут обнародованы:

  • до 4 июля — участники основной сессии;
  • до 30 июля — участники дополнительной сессии.

Приглашение на НМТ-2025: как узнать дату проведения

Дату, место и время проведения тестирования каждый участник узнает в своем приглашении в личном кабинете.

Чтобы узнать точную дату, время и место проведения НМТ-2025, участникам необходимо:

Коли прийде запрошення на НМТ 2025

Фото: скриншот з сайта / УЦОЯО

  • Загрузить приглашение, которое будет доступно в соответствии с указанными выше сроками.
  • Ознакомиться с деталями, указанными в приглашении, о проведении тестирования.

Важно регулярно проверять свой персональный кабинет, чтобы своевременно получить информацию и подготовиться к тестированию.

Напоминаем, что для допуска в экзаменационный центр участнику необходимо будет иметь документ, удостоверяющий личность, и сертификат национального мультипредметного теста за 2025 год.

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