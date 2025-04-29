Прежде всего две: Климкин назвал, какие “карты” имеет Украина в войне с РФ

Украина имеет ряд “карт” в войне с Россией, согласно формулировке президента США Дональда Трампа. Среди них — люди и военные технологии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины (в 2014-2019 годах) Павел Климкин в колонке для New Voice.

Какие преимущества имеет Украина

— Прежде всего два — люди и военные технологии. Все остальное, ресурсы, полезные ископаемые и многие другие вещи, вокруг чего ломается много копий — это хорошая история, которая дает возможность Трампу говорить, что он вернет деньги, — отметил Климкин.

Он процитировал своего американского друга, который близок к пониманию этих вопросов и принятию решений.

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— Понимаешь, Павел, это же вся история о полезных ископаемых лет на 20, когда это все начнет давать свой результат, — процитировал Климкин.

Тем не менее это важная политическая история — как метка свой-чужой, считает он. Но этого недостаточно для того, чтобы США начали считать Украину не частью проблемы, а своим активом и решением, предположил экс-министр иностранных дел.

По мнению Климкина, США понимают, что в Украине есть сотни тысяч людей, которые на самом деле имеют ментальность идти до конца, расценивают свободу как фундаментальную ценность, умеют обращаться с американским, японским и французским оружием.

— Проблема только в том, что в США есть люди, которые говорят, Украина — отдельно, а люди — отдельно. Мы их и так нанимать можем, и другие могут нанимать. Кто заплатит больше — тот и будем использовать лучше, — обратил внимание Климкин.

Вторая реальность, которая заходит в окружении президента США Дональда Трампа, но очень медленно, что Украина имеет экосистемы производства не только дронов, а определенных других видов оружия, которые абсолютно уникальны, подчеркнул он.

По словам Климкина, в этой сфере есть динамичные люди, которые реагируют на ситуацию в реальном времени, а также применяют лучшие изобретения в течение четырех, шести или восьми недель. Этим тоже очень интересуются американские компании.

— Но в целом для Трампа эта история очень проста. Дайте мне то, что я могу взять в Украине, но беспокоиться об Украине должны европейцы, поскольку Украина — это Европа. Я вам могу помочь разрулить ситуацию до минимума, а потом задачи переходят к европейцам, — подчеркнул Климкин.

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