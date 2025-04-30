Семьи погибших добровольцев получат 15 млн грн — президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым установлен одинаковый размер государственной помощи для семей погибших добровольцев и военнослужащих — 15 млн гривен.

Сведения о законопроекте №12234 размещены на официальном портале Верховной Рады Украины.

Выплаты родственникам погибших добровольцев увеличены

До этого времени семьи гражданских добровольцев, погибших при защите страны, получали значительно меньшую финансовую помощь — около 1,86 млн грн.

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Закон, предложенный Министерством по делам ветеранов, направлен на то, чтобы обеспечить справедливое чествование всех, кто стал на защиту Украины.

Отныне родственники погибших добровольцев будут получать столько же, сколько и семьи погибших военных — 15 млн грн.

Также предусмотрены доплаты для семей, которые уже ранее получили меньшие суммы компенсаций.

Документ также определяет официальный механизм признания членов семьи погибших добровольцев как членов семьи защитника или защитницы Украины.

Для этого нужно будет предоставить специальную справку об участии в мероприятиях по обороне страны. Такой документ будет выдавать командир соответствующего подразделения Сил безопасности и обороны.

Напомним, добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет, которые присоединились в ряды украинской армии до начала реализации программы Контракт 18-24, могут получить единовременное денежное вознаграждение в размере 1 миллиона гривен.

В декабре прошлого года Верховная Рада приняла законопроект, обеспечивающий добровольцам пенсионные выплаты на уровне с военнослужащими.

Это касается тех, кто в начале полномасштабного вторжения стал на защиту Украины, но не успел официально присоединиться к военным структурам.

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