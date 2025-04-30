Соглашение о ископаемых будет подписано в течении суток: Шмыгаль рассказал детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о сотрудничестве со США в сфере полезных ископаемых может быть подписано уже в течение следующих 24 часов.

Соглашение об ископаемых будет подписано в течение 24 часов

По его словам, сейчас украинская делегация завершает согласование всех окончательных технических деталей документа с американской стороной.

— Сегодня первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко на пути в Вашингтон. Мы дорабатываем уже окончательные детали с нашими американскими коллегами… Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь в ближайшие сутки, соглашение будет подписано, и мы получим первый шаг, — заявил Шмыгаль в среду в эфире национального телемарафона.

Ожидается, что подписание соглашения станет ключевым шагом в укреплении экономического сотрудничества между Украиной и США, в частности в сфере инвестиций в стратегически важные природные ресурсы.

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Что предусматривает соглашение о ископаемых

Соглашение между Украиной и США по недрам будет партнерским. Создается инвестиционный фонд с равным распределением управления и финансирования – 50/50. Украина будет вносить взносы в денежной форме и за счет новых лицензий на разработку недр, а Соединенные Штаты смогут причислять будущую военную помощь как свой вклад. Украина сохраняет полный суверенитет по своим ресурсам. Контроль над недрами, инфраструктурой и природными богатствами остается исключительно за Украиной. Помощь США, предоставленная к заключению соглашения, не учитывается в рамках этой договоренности. Фонд будет работать в течение 10 лет, инвестируя в восстановление и развитие Украины. Это могут быть как капиталовложения, так и закупки украинских товаров по принципу «take or pay» (покупка или компенсация). Соглашение предусматривает отмену пошлин между США и Украиной. США берут на себя обязательство привлекать к участию в фонде других международных партнеров. Документ не противоречит евроинтеграционным стремлениям Украины и не создает барьеров для вступления в Европейский Союз.

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