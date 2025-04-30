Между США и Украиной возникли разногласия перед подписанием соглашения о недрах — FT

Соединенные Штаты и Украина столкнулись с препятствиями «последней минуты» накануне подписания рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых.

Об этом сообщило издание Financial Times.

Переговоры зашли в тупик

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что документ могут подписать уже в течение следующих суток, как только будут согласованы финальные детали.

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В то же время FT отмечает, что противоречия, которые возникли после ночных «марафонских» переговоров, поставили под сомнение окончательное достижение договоренностей.

Проблемы возникли, когда команда министра финансов США Скотта Бессента проинформировала первого вице-премьера Украины, которая была уже в пути в Вашингтон, что она должна быть готова «или подписать все документы, или возвращаться домой».

Источник, знакомый с позицией американской стороны, сообщил, что переговоры зашли в тупик из-за попытки украинской стороны изменить некоторые пункты, которые, по словам США, уже были согласованы на выходных.

Согласно проекту соглашения, с которым ознакомились журналисты Financial Times, Вашингтон и Киев намеревались через развитие украинских природных ресурсов и создание совместного инвестфонда создать условия для привлечения инвестиций в горнодобывающую отрасль, энергетику и смежные технологии.

Ультиматум американской стороны

Вице-премьер Юлия Свириденко отправилась в Вашингтон для подписания документов со Скоттом Бессентом, как подтвердили трое украинских чиновников.

Однако именно во время ее перелета возникли осложнения: американская сторона поставила ультиматум — либо подписание всего пакета соглашений 30 апреля, либо отказ от сотрудничества.

По словам украинских чиновников, Вашингтон настаивает на одновременном подписании рамочного и полного соглашения об инвестиционном фонде. Но, как объяснили украинцы, второй документ должен пройти ратификацию в парламенте, поэтому его подписание невозможно в такой короткий срок.

Представитель США заявил, что промедление Киева может негативно повлиять на прозрачность и подотчетность соглашения, но если Украина согласится на начальные условия, подписание все еще возможно уже в среду.

— Президент Трамп заявил, что действовать надо уже сейчас. Мы полностью сосредоточены на достижении цели. Соединенные Штаты стремятся к скорейшему заключению этого критически важного соглашения и обеспечению стабильности и мира в Украине, — заявил представитель Минфина США.

Один из украинских переговорщиков выразил разочарование поведением американской стороны: “Создается впечатление, что они ничем не будут довольны”. В то же время он подчеркнул, что Украина готова подписать соглашение уже сегодня.

В среду, пока переговоры продолжались, Денис Шмыгаль снова заявил о надежде, что соглашение все же будет подписано в течение следующих 24 часов.

Несмотря на то, что рамочное соглашение не предусматривает прямых гарантий безопасности со стороны США, оно описывается как “выражение более широкого стратегического партнерства и демонстрация поддержки Соединенными Штатами безопасности, экономического роста, восстановления и интеграции Украины в мировую экономику”.

Документ также предусматривает, что после вступления в силу любая новая военная помощь США — от вооружения и боеприпасов до технологий и тренировок — будет считаться вкладом в фонд.

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