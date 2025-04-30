Вступление Украины в ЕС: завершен скрининг по предпринимательству и промышленной политике

Украина в рамках подготовки вступления в Евросоюз прошла анализ законодательства (скрининг) по разделу Предпринимательство и промышленная политика.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Украина завершила скрининг по разделу Предпринимательство и промышленная политика

Отмечается, что проверка соответствия украинского законодательства европейскому происходила в течение 28-29 апреля в Брюсселе, тогда как процесс подготовки к скринингу длился несколько месяцев.

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Во время сессий команда Минэкономики представила прогресс в таких направлениях:

Развитие промышленной политики — модернизация промышленных экосистем, внедрение принципов Smart Specialisation, поддержка зеленой трансформации производства;

Поддержка малого и среднего бизнеса — участие в Программе Единого рынка ЕС, стимулирование кластерного развития, упрощение доступа к финансированию;

Развитие легкой промышленности — поддержка предприятий, которые даже в условиях войны сохраняют производство, экспорт и рабочие места, а также внедрение принципов циркулярной экономики;

Корпоративная устойчивость и ответственность бизнеса — гармонизация политик с европейскими стандартами корпоративной ответственности и устойчивого развития;

Дерегуляция и цифровизация — упрощение регулирования, развитие цифровых сервисов для бизнеса;

Развитие социальной экономики — поддержка предприятий, ориентированных на общественные потребности и восстановление общин;

Восстановление сталелитейной промышленности — презентация планов по восстановлению производственных мощностей и интеграции в европейские цепи поставок.

— Мы представили практические инструменты поддержки бизнеса и развития промышленности: программу Доступные кредиты 5-7-9%, гранты для создания и развития перерабатывающих предприятий, решения для модернизации производства и внедрения Smart Specialisation в регионах. Европейская Комиссия положительно оценила системность наших подходов, реальные результаты уже действующих программ и прогресс Украины в адаптации политик к стандартам ЕС, — отметил заместитель Министра экономики Андрей Телюпа.

В Европейской комиссии в свою очередь отметили высокий уровень подготовки украинской делегации. Среди вопросов, требующих дополнительного внимания, предусмотрение более быстрого внедрения Директивы по просроченным платежам (Late Payment Directive).

— Положительный результат скрининга — важный шаг в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз. Мы продолжим работу над адаптацией законодательства к праву ЕС, внедрением европейских подходов в сфере поддержки бизнеса и промышленности и реализацией приоритетных реформ, — добавил Андрей Телюпа.

Напомним, на прошлой неделе был завершен анализ законодательства уже половины кластеров, необходимых в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Источник : Минэкономики

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