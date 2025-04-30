Вікторія Васьковська, редактор сайта
Потери РФ на 30 апреля: ВСУ уничтожили еще 1100 оккупантов и 11 артсистем
Потери врага на 30 апреля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 162-е сутки полномасштабной войны превысили 951 тыс.
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Потери РФ на 30 апреля 2025 года
- личного состава — около 951 960 (+1 100) человек;
- танков — 10 729 (+1);
- боевых бронированных машин — 22 353 (+1);
- артиллерийских систем — 27 091 (+11);
- РСЗВ — 1374 (+1);
- средства ПВО — 1 146;
- самолетов — 370;
- вертолетов — 335;
- дроны оперативно-тактического уровня — 34 289 (+112);
- крылатые ракеты — 3 196;
- корабли /катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 46611 (+179);,
- специальная техника — 3 869 (+9).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 162-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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