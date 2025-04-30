Потери РФ на 30 апреля: ВСУ уничтожили еще 1100 оккупантов и 11 артсистем

Потери врага на 30 апреля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 162-е сутки полномасштабной войны превысили 951 тыс.

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Потери РФ на 30 апреля 2025 года

личного состава — около 951 960 (+1 100) человек;

танков — 10 729 (+1);

боевых бронированных машин — 22 353 (+1);

артиллерийских систем — 27 091 (+11);

РСЗВ — 1374 (+1);

средства ПВО — 1 146;

самолетов — 370;

вертолетов — 335;

дроны оперативно-тактического уровня — 34 289 (+112);

крылатые ракеты — 3 196;

корабли /катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 46611 (+179);,

специальная техника — 3 869 (+9).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 162-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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