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Потери РФ на 30 апреля: ВСУ уничтожили еще 1100 оккупантов и 11 артсистем

Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 30 апреля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 162-е сутки полномасштабной войны превысили 951 тыс.

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Потери РФ на 30 апреля 2025 года

  • личного состава — около 951 960 (+1 100) человек;
  • танков — 10 729 (+1);
  • боевых бронированных машин — 22 353 (+1);
  • артиллерийских систем — 27 091 (+11);
  • РСЗВ — 1374 (+1);
  • средства ПВО — 1 146;
  • самолетов — 370;
  • вертолетов — 335;
  • дроны оперативно-тактического уровня — 34 289 (+112);
  • крылатые ракеты — 3 196;
  • корабли /катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 46611 (+179);,
  • специальная техника — 3 869 (+9).
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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 162-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, військові, Потери РФ, ВСУ
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