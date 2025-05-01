Кабмин обнародовал текст соглашения о полезных ископаемых: основные моменты

Кабинет министров опубликовал текст соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной на украинском и английском языках.

Документ был обнародован на сайте Кабмина.

Соглашение об ископаемых между США и Украиной

В документе отмечается, что целью соглашения об ископаемых является дальнейшее развитие экономического сотрудничества между Украиной и США.

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— Настоящее соглашение укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на крупные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину, и стремление к мирной, суверенной и стойкой Украине, — говорится в тексте соглашения об ископаемых.

Отмечается, что цель партнерства — быть флагманским механизмом для поощрения прозрачных, подотчетных и ориентированных на будущее инвестиций в критически важные сектора экономики Украины для поддержки стратегии ее восстановления.

Налогообложение и тарифы

В документе прописано, что доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.

Военная помощь от США

Также в документе указывается, если после даты вступления в силу правительство США будет оказывать правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный вклад партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи согласно соглашению.

В договоре нет никаких упоминаний о долгах Украины перед США.

Рыночные права на покупку добычи

Соглашение об ископаемых определяет общую заинтересованность в обеспечении того, чтобы документ отвечал стратегическим интересам обеих сторон.

С этой целью правительство Украины обяжет каждый государственный орган Украины, уполномоченный выдавать лицензии или специальные разрешения на пользование недрами для любых активов, касающихся природных ресурсов, включать в условия таких лицензий или специальных разрешений определенные ограничения по заключению соглашений о закупке продукции с контрагеном.

В тексте соглашения о полезных ископаемых прописан пункт, подчеркивающий воздержание от предложения любой третьей стороне значительно более выгодных финансовых или экономических условий для покупки продукции, что добывается, которая существенно похожа по качеству или количеству.

Соглашение об ископаемых: текст

Документ содержит две версии – украинскую и английскую. Всего соглашение насчитывает 12 страниц. Ниже предлагаем ознакомиться с украинской версией текста договора об ископаемых.

Напомним, что в ночь на 1 мая Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам.

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