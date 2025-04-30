Киев согласился на перечень из 22 условий окончания войны, которые выдвинули США — Келлог

Соединенные Штаты Америки озвучили Украине перечень из 22 конкретных условий для завершения войны, на которые Киев согласился.

Об этом заявил в прямом эфире телеканала Fox News специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

США частично учтут территориальные претензии РФ

По его словам, украинская сторона ознакомилась с этими пунктами во время встречи, которая прошла на прошлой неделе в Лондоне.

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Келлог уточнил, что США готовы частично учесть территориальные претензии России. В свою очередь, Украина соглашается на фактическое признание потери части территорий, однако юридически эти территории признавать не будет.

При этом речь идет исключительно о территориях, которые сейчас остаются под контролем оккупационных сил.

— Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях — это то, к чему они готовы, — добавил Кит Келлог.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что Украина открыта к переговорному процессу о прекращении полномасштабной войны в любом формате.

Однако, по его словам, Россия должна продемонстрировать реальную готовность идти сложным путем к установлению мира.

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