Летние каникулы в Киеве: даты начала отдыха

Даты начала летних каникул определены постановлением Кабинета Министров Украины №841 от 23 июля 2024 года, которое также устанавливает дату завершения учебного года — 30 июня 2025 года. Но школы могут самостоятельно устанавливать дату начала летнего отдыха.

Факты ICTV узнавали, когда в школах Киева начнутся летние каникулы.

Когда начнутся летние каникулы в Киеве в 2025 году

Завершение учебного года в Киеве в 2025 году состоится 30 мая, а в школах прозвучит последний звонок.

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По сообщению КГГА, в течение мая для учеников 11-х классов вводится индивидуально-групповой формат обучения вместо традиционных уроков. Это позволит сосредоточиться на ключевых предметах, необходимых для дальнейшего поступления.

С 31 мая по 30 июня для учеников 1-10-х классов организуют компенсаторные занятия, летние творческие курсы, языковые клубы, практические занятия по предмету “Защита Украины” и т.д.

Документы об образовании будут выдавать по следующему графику: 2-6 июня — свидетельства о начальном образовании;

11-14 июня — свидетельства о базовом среднем образовании;

18-21 июня — свидетельства о полном общем среднем образовании.

Особенности организации каникул в условиях военного положения

В связи с военным положением и возможными перебоями с электроснабжением, отдельные школы могут корректировать даты и продолжительность каникул, учитывая текущую ситуацию. Это означает, что в некоторых учебных заведениях даты начала и завершения каникул могут быть изменены. Педагогические советы школ принимают эти решения.

После завершения обучения школьников ждут приятные события: младшие ученики будут отдыхать в пришкольных лагерях, девятиклассники получат аттестаты о базовом среднем образовании, а одиннадцатиклассники продолжат сдачу национального мультипредметного теста (НМТ).

Источник : КГГА

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