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Татьяна Забожко, редактор ленты

Зеленский об обстреле Украины: Это ответ РФ на все предложения

Атака на Одеську область уночі проти 1 травня 2025
Фото: ГСЧС

Новые обстрелы и штурмы являются ответом РФ на все предложения о прекращении огня.

Об этом 1 мая после очередного российского обстрела заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский – о российских обстрелах Украины

– Уже больше 50 дней Россия игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня.

Были и наши предложения – по меньшей мере отказ от ударов по гражданской инфраструктуре и относительно продолжительной тишины в небе, на море и на земле. На все это Россия отвечает новыми обстрелами, штурмами, – констатирует Владимир Зеленский.

Именно поэтому, уверен глава государства, нужен ощутимый толчок для дипломатии – дальнейшее давление на Россию, которое принудит ее к тишине и переговорам.

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– Чем эффективнее будут действовать санкции, тем больше стимулов в России завершать войну.

Чем крепче будут украинская оборона и наши силы ПВО, чем больше жизней мы сможем спасти, тем быстрее сможем гарантировать длительную безопасность, – убежден президент Украины.

Пользуясь случаем, глава государства поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине.

Что известно об обстреле Украины 1 мая

Во время обстрела Украины в ночь на 1 мая российские войска атаковали пятью баллистическими ракетами Искандер-М и 170 беспилотниками, среди которых было более ста ударных дронов типа Shahed.

Под ударом ночью находились Одесса и область, Харьков и область, Кропивницкий и Кировоградская область, Киевщина, Сумщина, Черкасчина.

Лишь Одессу ночью атаковал 21 беспилотник. Там до сих пор продолжается разбор завалов в доме, по которому ударил российский дрон.

Вражеская атака унесла жизни двух человек. Еще 15 человек пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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дрони Шахед

Источник: Владимир Зеленский

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