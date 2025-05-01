Более 5 тыс. КАБов а апреле: в Минобороны рассказали о росте атак врага

Несмотря на все усилия международного сообщества по прекращению вооруженной агрессии России против Украины, кремль продолжает террор украинцев.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины

— В течение апреля возросло количество атак вражеской авиации по позициям Сил обороны и украинским населенным пунктам с применением управляемых авиабомб, — говорится в сообщении.

Статистика

Сообщается, что в апреле росавиация сбросила на позиции подразделений Сил обороны и прифронтовые населенные пункты более 5 000 КАБ. Четвертую часть из них – более 1200 – враг применил по позициям наших войск на Курщине.

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В ведомстве напомнили, что за прошлый 2024 год враг применил около 40 000 управляемых авиационных бомб. С начала 2025 года вражеские самолеты сбросили более 15 000 КАБов.

Источник : Минобороны

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