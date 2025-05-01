РФ атаковала Украину пятью Искандерами и 170 БпЛА: сколько целей уничтожено

Во время ночной атаки Украину россияне атаковали пятью баллистическими ракетами и 170 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину продолжалась с 19:30 30 апреля до утра 1 мая.

За это время российские оккупанты запустили из временно оккупированного Крыма пять баллистических ракет Искандер-М.

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С крымского мыса Чауда, а также из российских Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска армия РФ атаковала 170 ударными беспилотниками и БпЛА-имитаторами других типов.

Авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 74 дрона типа Shahed (БпЛА других типов).

Приземлили их на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны.

68 беспилотников-имитаторов были локационно утрачены (обошлось без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесчина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Киевщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Силы обороны Юга Украины

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