РФ атаковала Украину пятью Искандерами и 170 БпЛА: сколько целей уничтожено
Во время ночной атаки Украину россияне атаковали пятью баллистическими ракетами и 170 беспилотниками.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину продолжалась с 19:30 30 апреля до утра 1 мая.
За это время российские оккупанты запустили из временно оккупированного Крыма пять баллистических ракет Искандер-М.
С крымского мыса Чауда, а также из российских Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска армия РФ атаковала 170 ударными беспилотниками и БпЛА-имитаторами других типов.
Авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 74 дрона типа Shahed (БпЛА других типов).
Приземлили их на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны.
68 беспилотников-имитаторов были локационно утрачены (обошлось без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Одесчина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Киевщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Силы обороны Юга Украины