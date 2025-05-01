Штраф за прослушивание российской музыки в публичных местах: сумма и когда выписывается

В Украине предлагают увеличить штрафы за прослушивание российской музыки в общественных местах. Для этого на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект № 9547 о внесении изменений в статью 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности за нарушение законодательства заведениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. Однако он до сих пор не принят.

Какой штраф за российскую музыку и кого могут оштрафовать в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Штраф за прослушивание российской музыки: сумма

В законопроекте депутаты предлагают увеличить сумму штрафа до 300-500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 8 500 грн. Если правонарушение повторится, придется заплатить от 17 000 до 25 500 грн.

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В 2025 году штраф за прослушивание российской музыки в публичных местах составляет 70 грн.

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что запланированные изменения в статью 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях касаются повышения ответственности за нарушение законодательства заведениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора, но пока этот закон еще не принят.

Юристы БПП также прокомментировали, что в случае прослушивания российской музыки в общественных местах вы вправе вызвать полицию для фиксирования данного правонарушения.

Ограничений законом нет, кого именно могут привлечь к ответственности. Это могут быть и магазины, и заведения питания, и учреждения, и физические лица и тому подобное.

— Личную жалобу на такого человека вы не подадите, но можете поспособствовать привлечению его к административной ответственности, — отметили юристы.

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