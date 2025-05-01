Соглашение с США по ископаемым направят на ратификацию в Верховную Раду — Зеленский

Подписанное соглашение между Украиной и США направят на ратификацию в Верховную Раду. Киев заинтересован в том, чтобы не было никаких затягиваний с соглашением по полезным ископаемым.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1 163-х суток полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о соглашении между Украиной и США по ископаемым

— Сегодня были доклады правительственной команды по экономическому партнерству с США. Соглашение есть, подписано, будет направлено на ратификацию в Верховную Раду Украины. Мы заинтересованы в том, чтобы не было с соглашением никаких затягиваний, — заявил Зеленский.

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По его словам, украинские представители поработали очень хорошо, ведь соглашение с США значительно изменилось в процессе подготовки.

По мнению Зеленского, теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для довольно весомых инвестиций в Украину.

Кроме того, это открывает возможности для существенной модернизации производств в Украине и, что не менее важно, юридических практик в нашем государстве.

— В соглашении нет долга и создается Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать именно здесь. Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда зарабатывать могут в партнерстве как Украинское государство, так и США, которые помогают нам в защите, — утверждает Зеленский.

По словам главы государства, они вместе с президентом США Дональдом Трампом говорили о готовности к заключению соглашения на встрече в Ватикане.

Фактически сейчас есть первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической, подчеркнул Зеленский.

— Очень ждем других результатов нашего разговора. Получилась тогда содержательная встреча. Каждую минуту времени мы с президентом Трампом использовали на 100%. Я благодарю за это, — сказал глава государства.

По его мнению, работа над соглашением была действительно профессиональной. Хотя переговоры были иногда непростыми, результат является сильным, заявил президент Украины.

Сегодня Зеленский говорил с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, в частности о ратификации соглашения. По словам президента, они обсудили также законодательную работу в ближайшие недели.

Новые санкционные решения Украины

Сегодня есть и новые санкционные решения. По словам Зеленского, Украина блокирует деятельность многих лиц — это компании и физические лица, которые работают на Россию так или иначе.

Как объяснил президент, они помогают российской армии, оккупационным структурам на нашей земле — в Крыму и на Донбассе.

Сейчас под санкции пошли и те, кто работает на российскую пропаганду и привлекается к информационным операциям против Украины, заявил Зеленский.

По его мнению, главное теперь, чтобы была синхронизация санкций нашего государства с партнерами.

В то же время руководитель Службы безопасности Украины доложил Зеленскому о расследовании обстоятельств нападения на волонтера Сергея Стерненко.

— Служба безопасности Украины задержала нападающую — оперативно, спасибо за это. Все факты относительно нападения будут представлены обществу, — сказал Зеленский.

Какая ситуация на фронте

Президент Украины заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

— Донецкая область, Покровское направление — сейчас там больше всего боев среди всех горячих точек фронта. Наши подразделения и воины — молодцы. 1 отдельный штурмовой полк, 59 отдельная штурмовая бригада Сил беспилотных систем, 72 отдельная механизированная бригада, 414 отдельная бригада беспилотных систем Сухопутных войск. Спасибо вам, воины, — заявил Зеленский.

По мнению президента, россияне получают должный отпор на фронте. Глава государства поблагодарил всех, кто вместе с Украиной.

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