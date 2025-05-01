Умеров подписал указ о начале реорганизации Государственного оператора тыла

Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ о создании комиссии для реорганизации Государственного оператора тыла. Ее руководителем назначен Арсен Жумадилов.

Минобороны готовит ГОТ к объединению с АОЗ

Глава Минобороны напомнил, что Государственный оператор тыла был создан в декабре 2023 года.

— За это время он обеспечил прозрачность и экономию в более 26 млрд грн, привлечение новых поставщиков и запуск современной IT-системы DOT-Chain, — рассказал Умеров.

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Благодаря этому, по словам министра, Минобороны смогло сосредоточиться на более стратегических задачах, а именно управлении, политике и контроле, а также это стало основой для будущих реформ по стандартам НАТО.

— Сегодня, с целью масштабирования начатых реформ, я подписал приказ о создании комиссии по реорганизации Государственного оператора тыла. Ее возглавит Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок. Комиссия будет работать на базе АОЗ, — сообщил Умеров.

До конца военного положения планируется заложить основу для объединения двух важных структур — АОЗ и ГОТ. Как сообщает министр, это позволит избежать повторения функций, улучшить управление и усилить скорость обеспечения войска.

— Синхронизируем подходы. Адаптируем законодательство. Готовим новую модель работы. Чтобы сразу после победы перейти к максимально эффективной системе тылового обеспечения. Это — часть большого плана построения современной армии. И мы воплощаем его уже сегодня, — добавил глава Минобороны.

Источник : Минобороны

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