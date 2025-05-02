Когда и кто может задержать за нарушение правил воинского учета — объяснение адвоката

В Украине предусмотрена ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета. В некоторых случаях представители Национальной полиции могут осуществлять административное задержание, доставлять в ТЦК и СП.

Адвокат, управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько объяснил Фактам ICTV, в каких случаях осуществляют административное задержание, кто уполномочен это делать, когда человека могут доставить в ТЦК и СП, а также кто будет нести ответственность, если его удерживают больше отведенного законом времени.

Нарушение правил воинского учета

Национальной полиции Украины предоставлено право осуществлять административное задержание военнообязанных в случае нарушения законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации, доставлять их в ТЦК и СП (статьи 259 и 262 КУоАП, часть 3 статьи 38 закона Украины О воинской обязанности и военной службе).

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ТЦК и СП могут обращаться в Нацполицию относительно доставки к ним лиц, совершивших административные правонарушения по статьям 210, 210-1 КУоАП (абзац 36 пункта 9 Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки). Среди них:

нарушение правил воинского учета;

неявка на вызов в военный комиссариат без уважительных причин;

несвоевременное представление сведений об изменении своего места жительства, образования, работы, должности.

После чего, в соответствии со статьей 262 КУоАП, работники Национальной полиции имеют право осуществить административное задержание.

По словам адвоката Елены Воронковой, военнообязанные могут попасть в розыск по нескольким причинам. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, объявление в розыск в вопросах мобилизации происходит в случае нарушения гражданами статей 210 и 210-1 этого Кодекса:

неявка по повестке,

непрохождение ВЛК,

необновление данных.

Проверить состояние своих данных можно через приложение Резерв+.

— Задержание проводится согласно статье 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях, — отмечает адвокат Елена Воронкова.

Принудительная доставка в ТЦК осуществляется для составления протокола, если это невозможно сделать на месте. То есть, если лицо не явилось по повестке и было объявлено в розыск, то при его обнаружении работники полиции должны доставить его в ТЦК для составления административного протокола.

Когда гражданина могут задержать

Адвокат Игорь Ясько перечислил случаи, когда гражданин может быть задержан:

в случае отказа от получения повестки полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание, доставку гражданина в ТЦК и СП на основании статей 261 и 262 КУоАП;

полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание, доставку гражданина в ТЦК и СП на основании статей 261 и 262 КУоАП; в случае отказа проследовать в ТЦК и СП полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 КУоАП во время проверки военно-учетных документов, если установлено, что гражданин нарушает правила воинского учета, определенные Порядком от 30 декабря 2022 № 1487 или законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, выявлено расхождения военно-учетного документа с данными в ЕГР.

В таком случае старший группы оповещения предлагает проследовать в ТЦК и СП для постановки на воинский учет, прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе, уточнения персональных данных, военно-учетного документа с данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, объяснил Игорь Ясько.

— То есть основанием для задержания и доставки правонарушителя является обращение в органы Национальной полиции о доставке граждан, совершивших правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. При наличии отметки “розыск” работники полиции осуществляют задержание и доставку нарушителя в ТЦК и СП, — отметил адвокат.

Доставление правонарушителя в ТЦК и СП происходит на основании статьи 259 КУоАП. Такое задержание возможно только с целью составления протокола о совершении административного правонарушения и при невозможности его составления на месте совершения правонарушения.

По его словам, доставка может происходить в ТЦК и СП, в котором военнообязанный состоит на учете, или же в любой другой районный ТЦК и СП.

Когда задержание и доставка в ТЦК является незаконным

— Если военнообязанный не совершил никаких правонарушений, то задержание и доставка являются незаконными. Если районный ТЦК и СП не имеет доказательств нарушения норм мобилизационного законодательства, то нет оснований для составления протокола. Поэтому его можно будет обжаловать, — считает он.

Во время задержания военнообязанный имеет право знать причины задержания и место направления. Также граждане имеют право привлекать адвокатов к составлению протокола и вынесению постановления, обратил внимание Игорь Ясько.

— Административное задержание лица, совершившего административное правонарушение, может длиться не более трех часов. Все остальное не является законным. Если полиция нарушила требования закона Украины О Национальной полиции, нормы УПКУ и права задержанного, прокуратура привлекает сотрудников полиции к ответственности, — отметил адвокат.

Важно отметить, что статья 258 КУоАП дополнилась нормой о том, что протокол по статьям 210 и 210-1 не составляется, если нарушение совершено в особый период, или лицо не явилось в ТЦК без уважительных причин, или не сообщило причину неприбытия по повестке.

Но военнообязанный должен быть надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте вызова. То есть если лицо не обновило свои данные, не сообщило об изменении личных данных, не явилось по повестке, то ТЦК выносит определение о штрафе без протокола, объяснил адвокат.

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