Разведка Украины ищет информаторов среди военных и работников ВПК РФ
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) развернуло активную кампанию по вербовке информаторов среди граждан России.
Речь идет о военнослужащих и работниках оборонно-промышленного комплекса, которые имеют доступ к важной информации.
Взаимовыгодное сотрудничество
— Вы можете помочь ГУР МО Украины в сборе разведывательной информации и реализации мероприятий, направленных на ослабление военной машины кремля, — отмечают в управлении.
ГУР гарантирует анонимность, безопасность и возможность начать новую жизнь.
Примером успешного сотрудничества служат операции, проведенные в 2024 году, когда на сторону Украины перешли несколько российских военнослужащих.
В частности, пилот FPV с позывным Сильвер, российский матрос Гога и бывший прапорщик армии агрессора, известный как Эрик.
Для безопасной связи желающим сотрудничать предлагают обращаться через главный Telegram-бот разведки, а также использовать защищенные каналы — Signal, WhatsApp или электронную почту.
Фото: ГУР