Разведка Украины ищет информаторов среди военных и работников ВПК РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) развернуло активную кампанию по вербовке информаторов среди граждан России.

Речь идет о военнослужащих и работниках оборонно-промышленного комплекса, которые имеют доступ к важной информации.

Взаимовыгодное сотрудничество

— Вы можете помочь ГУР МО Украины в сборе разведывательной информации и реализации мероприятий, направленных на ослабление военной машины кремля, — отмечают в управлении.

ГУР гарантирует анонимность, безопасность и возможность начать новую жизнь.

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Примером успешного сотрудничества служат операции, проведенные в 2024 году, когда на сторону Украины перешли несколько российских военнослужащих.

В частности, пилот FPV с позывным Сильвер, российский матрос Гога и бывший прапорщик армии агрессора, известный как Эрик.

Для безопасной связи желающим сотрудничать предлагают обращаться через главный Telegram-бот разведки, а также использовать защищенные каналы — Signal, WhatsApp или электронную почту.

Фото: ГУР

Источник : ГУР

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