США еще не решили, что делать с РФ после соглашения об ископаемых с Украиной — Politico

Прорыв в сделке по экономическому сотрудничеству между США и Украиной, достигнутый на этой неделе, вряд ли смягчит сопротивление президента России Владимира Путина мирному плану американского президента Дональда Трампа.

И, как пишет Politico со ссылкой на два осведомленных с ситуацией источника, в Белом доме пока не знают, как это изменить.

В Белом доме не знают, как давить на Россию

В то время как представители администрации в четверг публично провозгласили сделку важным событием, в Белом доме нет единого мнения о том, что будет дальше.

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Это может повлечь за собой жесткие решения, включая прямое давление на Кремль, чего Трамп до сих пор не хотел делать.

— Новые санкции были бы следующим поворотом винта. Если президент захочет пойти по этому пути, — сказал один из собеседников.

Предложение сенатора Линдси Грэма (штат Северная Каролина) о введении новых санкций против России и 500-процентных тарифов для стран, покупающих российские нефть, газ и алюминий, получило широкую двухпартийную поддержку в Сенате и, возможно, даже большинство голосов, обладающих правом вето.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в четверг, что обсудил “похвальное” предложение с госсекретарем США Марко Рубио во время встречи и выразил желание, чтобы европейские союзники координировали свои действия с США по введению новых санкций.

Достаточно ли будет дополнительного режима санкций для давления на Путина — это уже другой вопрос, отмечает издание.

Российский диктатор уже четыре раза за последние месяцы встречался с посланником Трампа Стивом Виткоффом и продолжал отвергать американское предложение о прекращении трехлетней войны, которое заморозило бы конфликт на нынешних линиях боевых действий и, таким образом, дало бы России значительные территориальные приобретения.

— Реагируя на активизацию российской бомбардировочной кампании в последние дни, Трамп вслух размышлял в социальных сетях о том, не нужно ли ему ужесточить свой подход к Путину. Но за последние четыре месяца он не проявил никакого желания делать это. Он так и не занял позицию по предложению республиканцев об ужесточении санкций против Москвы, — пишет Politico.

Однако именно нежелание президента Трампа одобрить дополнительную помощь на военные нужды Украины или гарантии безопасности после войны в первую очередь вызвало необходимость заключения перспективного соглашения о разделении доходов.

Какие будущие шаги США после подписания сделкой с Украиной

В четверг утром пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что “историческая” сделка стала доказательством того, что президент — “главный специалист по сделкам” и привержен “обеспечению прочного мира” в Украине.

Администрация Трампа превозносит сделку по Украине, когда президент США только что преодолел политически значимый 100-дневный рубеж своего второго срока, который наступил и прошел без заключения каких-либо сделок в области торговли или мира между Россией и Украиной при посредничестве Трампа, который он обещал заключить в первый день своего правления.

Министр финансов США Скотт Бессент, возглавлявший переговоры по соглашению о полезных ископаемых в течение последних нескольких месяцев, предположил в телевизионном интервью в четверг утром, что оно окажет влияние на мирные переговоры, которые, похоже, зашли в тупик.

— Это сильный сигнал российскому руководству, и он дает президенту Трампу возможность теперь вести переговоры с Россией на еще более сильной основе, — сказал он во время выступления на Fox Business Network.

Ссылаясь на то, что 28 февраля в Овальном кабинете Трамп обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что у него “нет карт” в мирных переговорах, Бессент утверждает, что это уже не так.

— Президент Трамп сдал ему роял-флеш, потому что теперь мы можем взять эти карты и пойти и показать российскому руководству, что между украинским народом и американским народом нет дневного света между нашими целями, — сказал Бессент.

Другой сотрудник Казначейства, получивший анонимность от Politico, чтобы рассказать о соглашении, сказал, что большая экономическая заинтересованность Америки в будущем Украины покажет России, что США “привержены долгосрочному успеху Украины”.

Ричард Хаасс, бывший глава Совета по международным отношениям и ветеран трех республиканских администраций, сказал, что соглашение — это позитивный шаг к улучшению напряженных отношений между США и Украиной. Но, по его словам, она не является переломным моментом в мирных переговорах.

— Не стоит преувеличивать. Это не заменит бессрочной и долгосрочной военной и разведывательной поддержки Украины со стороны США. Самый большой вопрос заключается в том, приведет ли это соглашение к чему-то большему между США и Украиной, — сказал Хаасс.

Трамп, чье первоначальное предложение Украине заключалось в том, чтобы США получили $500 млрд в виде доходов от будущей разработки полезных ископаемых в стране, продолжал публично описывать сделку как способ для американских налогоплательщиков вернуть часть $120 млрд, выделенных США на оборону за последние три года. Однако окончательное соглашение не требует от Украины возврата какой-либо помощи.

Вместо этого две страны создадут совместный инвестиционный фонд для восстановления Украины после войны. По условиям сделки США будут иметь преимущественные права на добычу полезных ископаемых в Украине. При этом за Киевом останется последнее слово в том, что и где будет добываться, а также право собственности на недра. Украина сохранит контроль над своими природными ресурсами и будет вносить 50 процентов будущих доходов от новых лицензий на добычу важнейших полезных ископаемых, разведку нефти и газа.

Соглашение позволяет США вносить средства в фонд в виде прямых платежей или новой военной помощи. Это оставляет возможность для Конгресса утвердить новые дополнительные ассигнования на оборону Украины, хотя дополнительная помощь, финансируемая налогоплательщиками, остается маловероятной.

Как отмечает Бессент, срочность ратификации соглашения об экономическом сотрудничестве возросла в последние дни после того, как Трамп встретился с Зеленским в кулуарах похорон Папы Франциска в минувшие выходные. Она также возникла по мере того, как президент все больше раздражался из-за усилившихся бомбардировок Путина по Украине и его максималистской позиции в отношении мирных переговоров, хотя официальный представитель Белого дома предположил, что жесткая линия России на публике не полностью отражает частные переговоры с Москвой.

Источник : Politico

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