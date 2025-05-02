Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Близкие к Кремлю аналитики признали, что экономика РФ перешла к рецессии
Зеленскому дали место в первом ряду на похоронах Папы Римского, несмотря на протокол Ватикана
Кто покинул МастерШеф 15 в 9-м выпуске – на кухне с фан-базой и победителями
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Что советская власть скрывала о Чернобыльской катастрофе: 5 неизвестных фактов
Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 2 мая: минус 1110 оккупантов и полсотни артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 2 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1110 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 164-е сутки полномасштабной войны превысили 954 тыс.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 2 мая 2025

  • личного состава – около 954 300 (+1 110);
  • танков – 10 741 (+9);
  • боевых бронированных машин – 22 369 (+5);
  • артиллерийских систем – 27 186 (+50);
  • реактивных систем залпового огня – 1 375;
  • средств противовоздушной обороны – 1 152 (+4);
  • самолетов – 370;
  • вертолетов – 335;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 34 539 (+138);
  • крылатых ракет – 3 196;
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46 882 (+132);
  • специальной техники – 3 869.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь