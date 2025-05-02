Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 2 мая: минус 1110 оккупантов и полсотни артсистем
Потери врага на 2 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1110 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 164-е сутки полномасштабной войны превысили 954 тыс.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 2 мая 2025
- личного состава – около 954 300 (+1 110);
- танков – 10 741 (+9);
- боевых бронированных машин – 22 369 (+5);
- артиллерийских систем – 27 186 (+50);
- реактивных систем залпового огня – 1 375;
- средств противовоздушной обороны – 1 152 (+4);
- самолетов – 370;
- вертолетов – 335;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 34 539 (+138);
- крылатых ракет – 3 196;
- кораблей (катеров) ‒ 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 46 882 (+132);
- специальной техники – 3 869.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.