Потери РФ на 2 мая: минус 1110 оккупантов и полсотни артсистем

Потери врага на 2 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1110 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 164-е сутки полномасштабной войны превысили 954 тыс.

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Потери РФ на 2 мая 2025

личного состава – около 954 300 (+1 110);

танков – 10 741 (+9);

боевых бронированных машин – 22 369 (+5);

артиллерийских систем – 27 186 (+50);

реактивных систем залпового огня – 1 375;

средств противовоздушной обороны – 1 152 (+4);

самолетов – 370;

вертолетов – 335;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 34 539 (+138);

крылатых ракет – 3 196;

кораблей (катеров) ‒ 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 46 882 (+132);

специальной техники – 3 869.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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