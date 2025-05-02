Юридически в США, фактически в Украине: Шмыгаль об инвестфонде восстановления

Согласно предварительной договоренности, достигнутой на переговорах с американской командой, инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки, но будет действовать в Украине.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

— Предварительная договоренность, что фонд будет зарегистрирован в Соединенных Штатах. Но действовать будет в Украине. И основной счет фонда, куда Украина будет зачислять свой вклад – будет открыт в Украине в гривнах. Это важный момент, – заявил Шмыгаль.

Взносы США и Украины

Напомним, что правительство приняло решение, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления.

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Как пояснил Шмыгаль, фонд будет наполняться взносами США и Украины. В то же время доходы фонда будут реинвестировать исключительно в Украину.

По словам премьер-министра, благодаря этому соглашению Украина сможет привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США.

Источник : Укринформ

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