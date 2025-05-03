Британская разведка оценила общие потери РФ с начала войны

Разведка Минобороны Великобритании наблюдает тенденцию дальнейшего роста потерь российских сил в войне против Украины в 2025 году.

Об этом говорится в обзоре разведки Минобороны Великобритании от 3 мая.

Потери РФ в войне

Так, по данным британской разведки, общие потери России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году на сегодня составляют примерно 950 тысяч погибших и раненых.

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Только за первые четыре месяца 2025 года Россия, по оценкам разведки Британии, потеряла примерно 160 тысяч военных.

— Если такая тенденция сохранится до конца 2025-го, это будет самый дорогой год войны для России с точки зрения человеческих потерь, – говорится в обзоре британской разведки.

Среднесуточные потери среди россиян в апреле 2025 года составили более 1 200 человек и в целом достигли 36 тыс. в течение месяцев.

— Пока что в 2025-м Россия не смогла превратить постоянные большие потери в значительные успехи в Украине, – заключает разведывательное ведомство Минобороны Британии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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