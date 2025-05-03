Страны, которые помогали РФ, не будут помогать в восстановлении Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что страны, которые помогали России вести войну против Украины, не будут участвовать в послевоенном восстановлении нашего государства.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Восстановление Украины

По словам президента, приоритет в восстановлении Украины будут иметь те страны, которые нам помогать бороться с российским врагом. Восстановление не будет осуществляться бесплатно, и поэтому приоритет будет у стран ЕС.

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— Точно не будут те, кто помогал России. Это факт. Как можно было помогать, разрушать, чтобы сейчас на этом зарабатывать? Совсем нелогично… Есть приоритет стран, которые будут участвовать в восстановлении Украины — это те страны, которые помогали Украине во время войны. Безусловно, финансами. Оружие — это те же финансы. Или это оружие, или это энергетика, или это прямое поступление в бюджет Украины, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, есть много стран, которые напрямую финансировали регионы Украины. Например, Япония не давала оружия, но предоставила $15 млрд в устойчивость Украины, прежде всего энергетическую.

Владимир Зеленский также сообщил, что приоритет в восстановлении Украины есть и у США.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина привлечет €100 млн от Банка развития Совета Европы на восстановление поврежденного жилья.

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