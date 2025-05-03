В случае прекращения огня срочно нужен мониторинг нарушений – Зеленский

Введение режима прекращения огня на 30 дней требует как можно более быстрого решения вопроса мониторинга.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский – о мониторинге нарушений режима прекращения огня

Нарушения режима прекращения огня в случае его введения на месяц будут 100%, убежден Владимир Зеленский.

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Поэтому то, что этот вопрос нужно решить как можно скорее, понимают все, продолжает глава государства.

Однако четкого понимания, как именно будет происходить такой мониторинг, говорит президент, нет.

– Думаю, что в любом случае разведка, спутник, технические данные – все это будут делать Америка, Европа. Я уверен абсолютно в этом, – отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, способствует контролю и технологичность войны.

– Я считаю, что в целом можно контролировать ситуацию дронами. Благодаря этому точно уменьшится применение беспилотников, самолетов, вертолетов, сброс корректируемых авиабомб и нанесение ракетных ударов, ведь никто специально не будет идти на нарушения, чтобы это было зафиксировано, – считает президент Украины.

Однако с другими типами оружия, как со стрелковым, артиллерийским или минометным, которое спрятано в посадках, лесах, будет сложнее, подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня с любой даты, но на 30 дней, как еще 11 марта предлагали Соединенные Штаты Америки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Укринформ

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