В случае прекращения огня срочно нужен мониторинг нарушений – Зеленский
Введение режима прекращения огня на 30 дней требует как можно более быстрого решения вопроса мониторинга.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский – о мониторинге нарушений режима прекращения огня
Нарушения режима прекращения огня в случае его введения на месяц будут 100%, убежден Владимир Зеленский.
Поэтому то, что этот вопрос нужно решить как можно скорее, понимают все, продолжает глава государства.
Однако четкого понимания, как именно будет происходить такой мониторинг, говорит президент, нет.
– Думаю, что в любом случае разведка, спутник, технические данные – все это будут делать Америка, Европа. Я уверен абсолютно в этом, – отметил Владимир Зеленский.
Кроме того, способствует контролю и технологичность войны.
– Я считаю, что в целом можно контролировать ситуацию дронами. Благодаря этому точно уменьшится применение беспилотников, самолетов, вертолетов, сброс корректируемых авиабомб и нанесение ракетных ударов, ведь никто специально не будет идти на нарушения, чтобы это было зафиксировано, – считает президент Украины.
Однако с другими типами оружия, как со стрелковым, артиллерийским или минометным, которое спрятано в посадках, лесах, будет сложнее, подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня с любой даты, но на 30 дней, как еще 11 марта предлагали Соединенные Штаты Америки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.