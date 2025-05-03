После встречи в Ватикане Трамп начал смотреть на политику РФ иначе – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп после их встречи в Ватикане начал смотреть на политику России в отношении войны по-другому.

Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Трамп изменил отношение к политике России

— Первый раз россияне сказали американцам, что Украина никогда не пойдет на прекращение огня, потому что украинцы не хотят заканчивать войну, они это начинали. Именно такой тезис был от россиян. Но после Саудовской Аравии американцы начали сомневаться в их словах, – подчеркнул президент Украины.

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По словам Зеленского, россияне призвали американцев подписывать с ними соглашение, потому что украинцы якобы никогда ничего не подпишут со США.

— Я уверен, что после нашей встречи в Ватикане президент Трамп начал смотреть на все немного иначе. Увидим. Это его видение, его выбор в любом случае. Я считаю, что мы себя повели конструктивно и порядочно, что важно, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил, что любое предложение, которое исходит не из Кремля, воспринимается американцами в штыки.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что Соединенные Штаты настаивают на скорейшем достижении мирного соглашения между Украиной и РФ, ведь Дональд Трамп не намерен мириться с затягиванием переговорного процесса.

Фото: Андрей Ермак

Источник : Укринформ

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