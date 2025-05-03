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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 3 мая: уничтожено 1170 оккупантов и почти полсотни артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 3 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 165-е сутки полномасштабной войны превысили 955 тыс.

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Потери РФ на 3 мая 2025

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 955470 (+1170) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 10745 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22369 (+0) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 27234 (+48) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1375 (+0) ед,
  • средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1153 (+1) ед,
  • самолетов / aircraft – 370 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 34665 (+126),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3197 (+1),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47003 (+121) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 3870 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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