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Благодаря соглашению о недрах: Зеленский рассчитывает на увеличение помощи от США вдвое

Володимир Зеленський
Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что помощь от Соединенных Штатов, которая запланирована на этот год, составляет $15 млрд, и такую же сумму  на следующий. Однако благодаря Инвестиционному фонду восстановления, созданному соглашением о недрах, запланированные на 2026 год $15 млрд можно получить уже в этом году.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

Увеличение помощи от США

— Есть $15 млрд 2025 года согласно решениям, которые были приняты Конгрессом год назад. 15 млрд — пакет на 2025 год, и оружие на эту сумму. Также есть 15 млрд, которые они разбивали на 2026-й. Вопрос — эти деньги до тебя доходят или не доходят. И это большие деньги, 30 млрд. Вопрос — можно ли в 2026 году благодаря фонду, теперь уже созданному, можно ли 15 млрд 2026-го приблизить на 2025-й, например, на вторую половину, и получить оружие на 30 млрд 2025 и 2026, но уже сейчас, — рассказал Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, $30 млрд будут вкладом Соединенных Штатов в Инвестиционный фонд восстановления. Украина потом будет отдавать свою половину в этот Фонд.

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Соглашение с США по полезным ископаемым

1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения по минералам с США. По ее словам, президент Владимир Зеленский и президент Дональд Трамп, совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США — Украина.

По словам министра Юлии Свириденко, Инвестиционный фонд восстановления Украины может начать свою работу примерно через месяц-полтора после ратификации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил Раду как можно скорее ратифицировать соглашение о создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, військова допомога, Владимир Зеленский, США
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