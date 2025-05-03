Зеленский хочет от США больше систем ПВО и назвал Трампу необходимое количество

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудил соглашение о недрах, продажу Украине систем противовоздушной обороны и вопрос прекращения огня.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Больше ПВО для Украины

По словам Зеленского, Инвестиционный фонд восстановления и само соглашение по минеральным ресурсам дает возможность Украине защищать будущие инвестиции Соединенных Штатов.

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— Защищать веру в то, что мы построим правильные экономические инвестиции. Защищать, в частности, противовоздушной обороной нашу землю, наших людей. И поэтому мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я сказал Трампу о том (необходимом для Украины) количестве, – сказал президент.

Трамп заверил Зеленского, что США будут работать над предоставлением Украине необходимых систем противовоздушной обороны.

— Это не бесплатные вещи. И я хотел бы, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия, — заявил глава государства и подчеркнул, что соглашение о полезных ископаемых является выгодным для обеих сторон.

Также президент Украины рассчитывает, что нынешняя помощь от США благодаря Инвестиционному фонду восстановления, созданному соглашением о недрах, может быть увеличена вдвое.

1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения по минералам с США. По ее словам, президент Владимир Зеленский и президент Дональд Трамп, совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина.

По словам министра Юлии Свириденко, Инвестиционный фонд восстановления Украины может начать свою работу примерно через месяц-полтора после ратификации.

Источник : Укринформ

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