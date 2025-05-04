Украина получит систему Patriot из Израиля и вероятно еще одну из ФРГ или Греции — NYT

Украина получит новую помощь в войне с Россией. Система противовоздушной обороны Patriot, которая ранее базировалась в Израиле, будет передана Украине после ремонта.

Об этом сообщили четыре действующие и бывшие чиновники США, которые пожелали остаться анонимными из-за чувствительности темы, пишет пишет The New York Times.

Украина получит систему ПВО Patriot из Израиля

Западные союзники также обсуждают логистику передачи еще одной системы Patriot — либо из Германии, либо из Греции.

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Чиновники отказались комментировать позицию президента США Дональда Трампа относительно этой передачи, равно как и то, было ли это решение принято еще до начала его каденции или во время администрации Джо Байдена.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюит заявил, что администрация не раскрывает информацию о расположении и мощности оборонных систем.

— Президент Трамп четко заявил: он хочет завершения войны в Украине и прекращения убийств, — сказал он.

Минобороны США в своем заявлении сообщило, что “продолжает предоставлять Украине оборудование из ранее утвержденных пакетов”, имея в виду как технику из существующих запасов, так и новые закупки.

Эта поставка, о которой ранее не сообщалось, происходит на фоне эскалации российских атак, в частности ракетного удара по Киеву 24 апреля, ставшего самым смертоносным с лета прошлого года.

Год назад союзники не могли удовлетворить требование президента Владимира Зеленского относительно семи систем Patriot. Хотя сейчас Украина имеет восемь таких систем, только шесть из них — в рабочем состоянии, сообщил один из американских чиновников. Еще две находятся на ремонте.

Добавив систему из Израиля и еще одну из Германии или Греции, Украина будет иметь в целом десять Patriot — преимущественно для защиты Киева.

Трамп смягчил риторику относительно войны в Украине

На фоне последних атак России публичные заявления Дональда Трампа о войне стали более мягкими в пользу Украины.

На прошлой неделе Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Риме на похоронах Папы Франциска — эта встреча была теплой, в отличие от неудачной встречи в феврале в Овальном кабинете.

Риторика Трампа в отношении Зеленского стала более сдержанной; он также начал ставить под сомнение серьезность намерений России вести мирные переговоры.

В среду было подписано задержанное соглашение о добыче минералов в Украине, что открывает путь к дальнейшей военной помощи со стороны США. В субботу в Киеве Зеленский заявил журналистам, что это соглашение может означать новые поставки систем ПВО со стороны США.

Системы ПВО Patriot для Украины

В соответствии с экспортными правилами США в отношении оборонной техники, каждая передача американских систем Patriot в Украину — даже через третьи страны — требует согласования Вашингтона.

Эти системы являются дефицитными, и их размещение часто связано с необходимостью защиты американских военных, баз и союзников в различных глобальных “горячих точках”.

С начала полномасштабного вторжения Зеленский неоднократно просил США о большем количестве систем Patriot, подчеркивая, что они жизненно необходимы для обороны страны.

Каждая такая система состоит из батареи с мощным радаром и мобильными пусковыми установками, которые перехватывают вражеские ракеты.

США впервые передали Украине Patriot в апреле 2023 года. Уже в январе 2024-го в стране начался дефицит ракет к этим системам.

С начала своего президентства Трамп публично игнорировал просьбы Зеленского о новых системах Patriot, даже когда Украина заявляла о готовности их купить. Почти три недели назад, отвечая на вопрос о покупке Patriot, Трамп сказал, что “Зеленский всегда ищет возможность купить ракеты”.

Однако с момента, когда США активизировали продвижение мирных переговоров в феврале, Россия значительно усилила атаки на украинские города. В частности, в воскресенье дрон-камикадзе поразил Киев, ранив 11 человек.

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