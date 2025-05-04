Потери РФ на 4 мая: ВСУ уничтожили 1340 оккупантов и два вражеских самолета

На фронте за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 1340 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на утро 4 мая 2025 года общее количество ликвидированного личного состава врага превышает 956 тысяч.

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В то же время наши военные отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведданных, возникла необходимость скорректировать некоторые данные потерь противника, а именно: танки, боевые бронированные машины, артсистемы, средства противовоздушной обороны, беспилотники, крылатые ракеты и спецтехника. Генштаб скорректировал общие цифры потерь.

Потери РФ в войне на 04.05.2025

личного состава — около 956 810 (+1340) человек,

танков — 10758 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 22403 (+24) ед,

артиллерийских систем — 27327 (+52) ед,

РСЗО — 1376 (+1) ед,

средств ПВО — 1155 (+1) ед,

самолетов — 372 (+2) ед,

вертолетов — 335 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 34860 (+163) ед,

крылатых ракет — 3196 ед,

кораблей/катеров — 28 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 47141 (+129) ед,

специальной техники — 3870 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 166-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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