Нужно ли вклеивать фото в паспорт в 60 лет: актуальные правила

Во время действия военного положения паспорта гражданина Украины образца 1994 года, в которые не была вклеена фотография после достижения 25- или 45-летнего возраста, остаются в силе при условии, что срок вклеивания наступил за 30 дней до или после 24 февраля 2022 года.

Такие документы удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины. После завершения или отмены военного положения граждане имеют 30 календарных дней для вклеивания фото или обмена паспорта в соответствии с возрастом.

Факты ICTV узнавали, нужно ли вклеивать фото в паспорт в 60 лет.

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Надо ли вклеивать фото в паспорт в 60 лет

Владельцам паспортов в форме книжечки (образца 1994 года), по достижении 25 и 45 лет нужно обязательно вклеить новую фотографию в паспорт.

Следовательно, отдельной нормы, которая предусматривает, что нужно в 60 лет вклеивать фото в паспорт, в законе нет.

Процедура является бесплатной.

Запись в электронную очередь не требуется.

Фото вклеивается до 5 рабочих дней, если не нужна дополнительная проверка.

Для этого нужно иметь с собой: паспорт, две фотографии 3,5×4,5 см, лично поданное заявление.

Куда обращаться, чтобы вклеить фото в паспорт

Чтобы вклеить фотографию, необходимо обратиться в территориальное подразделение ГМС или в центр предоставления админуслуг по месту регистрации. Если лицо не имеет зарегистрированного места жительства или снято с регистрации, обращение возможно по фактическому или последнему зарегистрированному месту жительства. В случае, если человек проживает на временно оккупированной территории, является внутренне перемещенным или бездомным, документы подаются в подразделение ГМС по месту пребывания или будущей регистрации.

Заявление подается лично, запись в электронную очередь не требуется. Процедура является бесплатной. Необходимо иметь паспорт образца 1994 года, заявление о вклеивании фото и две фотографии размером 3,5 × 4,5 см в соответствии с возрастом. В сложных случаях могут понадобиться дополнительные документы, в частности решение суда.

Рассмотрение заявления длится до пяти дней, а если нужна дополнительная проверка — до 30 календарных дней. В случае потери картотеки или отсутствия данных в ГМС, но наличия информации в государственном реестре или документах, позволяющих идентифицировать личность, фотографию могут вклеить в день обращения.

Паспорт с вклеенной фотографией действует бессрочно. Отказать во вклеивании могут, если лицо не достигло соответствующего возраста, предоставило не все документы или обратилось позже чем через месяц после достижения возраста без соответствующего решения суда. В таком случае паспорт должен быть обменен на ID-карту. За нарушение сроков предусмотрена административная ответственность согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник : ГМС

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