Нужно ли менять техпаспорт при смене прописки в Украине в 2025 году

Технический паспорт (свидетельство о регистрации транспортного средства) — документ, который содержит основную информацию об авто и его владельце. В частности, там указано ФИО, адрес регистрации, идентификационный код и другие данные.

Нужно ли менять технический паспорт, если изменились данные прописки — читайте в материале Фактов ICTV.

Нужно ли менять техпаспорт при изменении прописки

В сервисном центре МВД отмечают, что перерегистрация транспортных средств без смены владельца проводится:

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в случае оформления нового свидетельства о регистрации в случае потери или порчи предыдущего документа;

при изменении владельца транспортного средства, адреса стоянки, юридического адреса или названия организации владельца;

при изменении места жительства или личных данных (фамилии, имени, отчества) физического лица, владеющего транспортным средством;

или личных данных (фамилии, имени, отчества) физического лица, владеющего транспортным средством; при изменении цвета автомобиля;

в случае модификации транспортного средства, замене кузова или других элементов, имеющих индивидуальные идентификационные обозначения.

В 2025 году обновлять техпаспорт в случае смены прописки не обязательно, если другие данные остаются неизменными, и автомобиль не меняет владельца. Законодательство Украины позволяет использовать старый документ до момента, когда возникает потребность в его обновлении, например, при смене фамилии, продаже авто или оформлении нового техпаспорта в связи с потерей или повреждением.

Однако, чтобы иметь актуальные данные во всех официальных документах, рекомендуется все же обратиться в сервисный центр МВД и внести изменения в техпаспорт.

Как заменить техпаспорт при смене прописки: куда обращаться

В свидетельстве о регистрации транспортного средства указывается подразделение МВД, которое его выдало, а также адрес владельца. Формально новая прописка не влияет на правовой статус транспортного средства. То есть, не нужно менять техпаспорт автомобиля при смене прописки.

Водитель имеет право свободно пользоваться своим автомобилем на территории любой области Украины, осуществлять продажу или перерегистрацию авто в другом сервисном центре. Однако при изменении области проживания необходимо заменить государственные номерные знаки.

Обновить личные данные владельца транспортного средства можно через портал государственных услуг iGov.org.ua. Однако для завершения процесса все равно нужно будет явиться в сервисный центр МВД.

Для перерегистрации авто нужно подать заявление и предоставить определенные документы.

Какие документы необходимы для замены техпаспорта

Для замены техпаспорта в сервисный центр МВД необходимо предоставить пакет документов, в частности:

документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие законность приобретения в собственность транспортного средства;

заявление — оформляется непосредственно в территориальном сервисном центре;

действующее свидетельство о регистрации транспортного средства;

паспорт гражданина Украины. Если вместо него подается ID-карта без указания адреса регистрации в электронном носителе, прилагается справка о регистрации места жительства лица, как покупателя, так и продавца;

квитанции об оплате административных услуг.

Отмечаем, что перечень платных услуг, которые предоставляют подразделения МВД, утверждены постановлением Кабинета министров №795 от 4 июня 2007 года.

Согласно документу, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации стоит — 350 грн. Стоимость бланка свидетельства о регистрации автомобиля — 201 грн. Также к стоимости могут добавляться другие услуги, в зависимости от определенной ситуации.

Источник: Портал государственных услуг, Главный сервисный центр МВД

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