Будут ли останавливать НМТ во время воздушной тревоги в Украине в 2025 году

В УЦОКО объяснили основные моменты при проведении НМТ в 2025 году.

Будут ли останавливать проведение экзаменов НМТ во время воздушной тревоги — читайте на Фактах ICTV.

Будут ли останавливать НМТ во время воздушной тревоги 2025

УЦОКО сообщило, если во время проведения национального мультипредметного теста (НМТ) начнется воздушная тревога, то все тестирования, а также время проведения (таймер теста) будут приостанавливаться.

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Участники должны взять самые необходимые вещи и немедленно спуститься в укрытие.

Важно сохранять свои ответы после каждого задания, чтобы в случае объявления воздушной тревоги не потерять их и иметь возможность продолжить выполнение после ее завершения.

Если тревога продлится менее 2 часов 30 минут (в общем итоге для двух частей тестирования), тогда НМТ возобновится сразу после завершения угрозы. Если тревога продлится более 2,5 часов, тогда инспектор по тестированию вместе с региональным центром оценивания качества образования будет решать, целесообразно ли продолжать тестирование с учетом оставшегося времени.

Если НМТ решат прекратить, тогда участникам предложат сдать экзамен во время дополнительной сессии.

В таком случае поступающим необходимо в течение трех рабочих дней обратиться в соответствующий региональный центр оценивания качества образования и подать заявление. Также его можно подать непосредственно на месте через ответственного за проведение тестирования.

НМТ-2025: основные моменты

Напоминаем, что основная сессия тестирования начнется 14 мая, а дополнительная состоится в июле.

Персональные приглашения абитуриенты получат до 7 мая в своих электронных кабинетах.

НМТ продлится четыре часа и будет предусматривать 20-минутный перерыв между двумя блоками. Во время которого можно перекусить, отдохнуть или посетить уборную. Пользоваться интернетом, списывать — запрещено.

В этом году тестирование будет охватывать четыре предмета, в частности:

историю Украины;

украинский язык;

математику;

один предмет на выбор.

Для участия в тестировании поступающим необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, сертификат участника НМТ и ручку.

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