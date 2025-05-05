Новости ночи 5 мая: удар РФ по Конотопу и результаты первого тура выборов в Румынии

Ночью 5 мая РФ в очередной раз атаковала Украину ударными дронами, а по Конотопу нанесла комбинированный удар — баллистикой и Шахедами.

Под Москвой также раздавались взрывы — местные власти жаловались на атаку беспилотников, в российской столице прекращали работу аэропорты.

А в Румынии стали известны результаты первого тура президентских выборов.

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Удар по Конотопу баллистикой и Шахедами

Ночью 5 мая взрывы раздавались в Конотопе Сумской области — РФ нанесла комбинированный удар по городу.

Городской глава Артем Семенихов сообщил, что в результате атаки двумя баллистическими ракетами и по меньшей мере десятью Щахедами уничтожен инфраструктурный объект.

По его словам, оккупантам намеренно били с интервалами, чтобы нанести больше вреда — убить спасателей и медиков.

Однако, к счастью, обошлось без погибших и раненых.

Взрывы под Москвой

В то же время сегодня ночью взрывы раздавались также в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы отражении в Подольском городском округе атаки четырех дронов, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора.

Он утверждает, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Однако перед этим была приостановлена работа московских аэропортов. В частности Росавиация объявляла план Ковер во Внуково.

Президентские выборы в Румынии: кто прошел во второй тур

По данным ЦИК Румынии, после обработки 99,99% бюллетеней по результатам президентских выборов лучший результат получает ультраправый кандидат Джордже Симион — 40,9%.

На втором месте — бывший мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан (20,9%).

На третьем, с результатом 20%, — кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску (Избирательный альянс Румынии), который также проходит во второй тур.

Партия AUR Симиона выступала против предоставления Украине оружия, Дан и Антонеску поддерживают Киев.

Трамп назвал главного кандидата на должность советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что после увольнения Майка Уолца рассматривает кандидатуру заместителя главы своей администрации Стивена Миллера на должность советника по национальной безопасности.

Амиканский лидер назвал его фаворитом на эту должность во время разговора с журналистами на борту Air Force On, сообщает Reuters.

— Я думаю, что он косвенно уже имеет эту должность. Потому что ему есть что сказать о многих вещах. Он очень ценный человек в администрации, — сказал Трамп.

39-летний Стивен Миллер является старшим советником президента США по вопросам политики.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 167-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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